«Schlimmer Verdacht» um deutschen Promi
Deutscher TV-Star sucht nach Ex-Partner

Reality-Star Kevin Njie wird vermisst. Seine Ex-Partnerin Emely «Emskopf» Hüffer sucht ihn verzweifelt. Sie bittet um Hinweise zu seinem Verbleib, insbesondere auf Bali.
Emely «Emskopf» Hüffer sucht verzweifelt nach ihrem Ex-Partner.
Darum gehts

  • Emely Hüffer sucht nach Ex-Partner Kevin Njie, der verschwunden ist
  • Njie bereitete sich auf Bali für Boxkampf vor, Social-Media-Konten gelöscht
  • Hüffer und Njie lernten sich bei Netflix-Show kennen, trennten sich 2024
Laszlo SchneiderTeamlead People-Desk

Influencerin und TV-Star Emely Hüffer (29), bekannt als «Emskopf», hat auf Instagram einen dringenden Aufruf gestartet. In ihrer Story äussert sie einen «sehr schlimmen Verdacht». Sie sucht nach Hinweisen zu Kevin Njies (29) Verbleib – er ist ihr Ex-Partner und der Vater ihres Sohnes.

Njie, der durch die Sendung «Are You The One?» Bekanntheit erlangte, war offenbar auf Bali, um sich auf einen Boxkampf für das Event «Fame Fighting» vorzubereiten. Aufgrund einer Verletzung musste er jedoch kurzfristig absagen. Auffällig ist zudem, dass alle seine Social-Media-Konten gelöscht wurden.

Sie lernten sich bei Netflix-Show kennen

Die Beziehung zwischen Hüffer und Njie begann während der Dreharbeiten zur Netflix-Show «Too Hot to Handle». Sie wurden Eltern eines Sohnes namens Ocean, trennten sich jedoch 2024.

Trotz der Trennung scheint Hüffer sehr besorgt um ihren Ex-Partner zu sein. In ihrer Instagram-Story markierte Hüffer auch die Berliner Polizei, was auf die Ernsthaftigkeit der Situation hinweist. Die genauen Umstände von Njies Verschwinden sind weiterhin unklar.

