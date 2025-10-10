Reality-Star Kevin Njie wird vermisst. Seine Ex-Partnerin Emely «Emskopf» Hüffer sucht ihn verzweifelt. Sie bittet um Hinweise zu seinem Verbleib, insbesondere auf Bali.

1/5 Emely «Emskopf» Hüffer sucht verzweifelt nach ihrem Ex-Partner. Foto: Instagram/emskopf

Darum gehts Emely Hüffer sucht nach Ex-Partner Kevin Njie, der verschwunden ist

Njie bereitete sich auf Bali für Boxkampf vor, Social-Media-Konten gelöscht

Hüffer und Njie lernten sich bei Netflix-Show kennen, trennten sich 2024 Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Laszlo Schneider Teamlead People-Desk

Influencerin und TV-Star Emely Hüffer (29), bekannt als «Emskopf», hat auf Instagram einen dringenden Aufruf gestartet. In ihrer Story äussert sie einen «sehr schlimmen Verdacht». Sie sucht nach Hinweisen zu Kevin Njies (29) Verbleib – er ist ihr Ex-Partner und der Vater ihres Sohnes.

Njie, der durch die Sendung «Are You The One?» Bekanntheit erlangte, war offenbar auf Bali, um sich auf einen Boxkampf für das Event «Fame Fighting» vorzubereiten. Aufgrund einer Verletzung musste er jedoch kurzfristig absagen. Auffällig ist zudem, dass alle seine Social-Media-Konten gelöscht wurden.

Sie lernten sich bei Netflix-Show kennen

Die Beziehung zwischen Hüffer und Njie begann während der Dreharbeiten zur Netflix-Show «Too Hot to Handle». Sie wurden Eltern eines Sohnes namens Ocean, trennten sich jedoch 2024.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Trotz der Trennung scheint Hüffer sehr besorgt um ihren Ex-Partner zu sein. In ihrer Instagram-Story markierte Hüffer auch die Berliner Polizei, was auf die Ernsthaftigkeit der Situation hinweist. Die genauen Umstände von Njies Verschwinden sind weiterhin unklar.