Die Tochter von Prinzessin Märtha Louise hat verraten, dass sie noch in diesem Jahr ihr Fernsehdebüt in einer Reality-Game-Show geben wird. Damit ist sie nicht die einzige Edeldame, die schon Screen-Time bekommen hat.

1/12 Leah Isadora Behn macht einen Abstecher ins Reality-TV. Foto: IMAGO/NTB ROY

Darum gehts Leah Isadora Behn, Tochter von Prinzessin Märtha Louise, gibt Reality-TV-Debüt

Mehrere Adlige und deren Angehörige haben bereits an Reality-Shows teilgenommen

Prinzessin Xenia von Sachsen war in mindestens vier Reality-Formaten zu sehen Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Saskia Schär Redaktorin People

Ob das den norwegischen Royals gefällt? Leah Isadora Behn (20), die Tochter von Prinzessin Märtha Louise (53) und ihrem verstorbenen Ex-Mann Ari Behn (1972-2019), gibt ihr Debüt im Reality-TV. Sie wird in der Game-Show «Die Verräter» teilnehmen. Die mittlere der drei Behn-Töchter ist zwar die sechste in der norwegischen Thronfolge, trägt jedoch wie ihre beiden Geschwister Maud Angelica (22) und Emma Tallulah (16) keinen offiziellen Titel.

Auch wenn ihre Teilnahme an dem Format erstaunen mag, ist sie nicht die einzige Royal, die einen Abstecher ins Reality-TV wagt. Diese Adligen, respektive deren Angehörigen waren bereits in einer der unzähligen Sendungen zu sehen.

Prinzessin Xenia von Sachsen (38)

Die Ururenkelin des letzten Königs von Sachsen ist regelmässig in Reality-Formaten zu sehen. Sei es in «Die Burg» 2005, im «Sommerhaus der Stars», wo sie sich 2016 gar den Sieg holte, bei «Kampf der Realitystars» oder 2021 in der Vorentscheidungsshow zum Dschungelcamp. Die Wildcard konnte sie sich damals nicht sichern, zog somit nicht ins Format ein. Dafür zog sie sich letztes Jahr für den Playboy aus – als erste Adelige.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Tyler Dooley (32)

In der MTV-Sendung «The Royal World» war 2018 Tyler Dooley, der Neffe von Herzogin Meghan (43), zu sehen. Zahlreiche junge Adlige und ihre Freunde wurden dafür in ein Schloss in der englischen Grafschaft Surrey gebracht, wo sie einen Sommer zusammen verbrachten. Eine Art «Big Brother» für Adlige oder besser gesagt für die Verwandten der Adligen.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Mike Tindall (46)

Der Ehemann von Zara Tindall (44), der Tochter von Prinzessin Anne (74), wagte 2022 einen Abstecher nach «Down Under». Für die britische Version des Dschungelcamps begnügte er sich für mehrere Tage mit Reis und Bohnen. Die Zuschauenden überzeugte er nicht nur mit seiner bodenständigen Art, sondern auch mit seinen humorvollen Geschichten aus dem Königshaus. Belohnt wurde seine erfrischende Art mit dem vierten Platz.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Gary Goldsmith (60)

Im vergangenen Jahr zog der Onkel von Prinzessin Kate (43), Gary Goldsmith, in den berühmten Container von «Promi Big Brother». Während er über seine Nichte Prinzessin Kate und deren Ehemann Prinz William (42) nur lobende Worte fand, kritisierte er Prinz Harry (40) und Herzogin Meghan, erklärte gar, man müsse ihnen die Titel entziehen. Seine Aussagen sollen später hinter den Kulissen in der Middleton-Familie für ordentlich Zündstoff gesorgt haben. Er musste die Show als erster Kandidat bereits nach vier Tagen verlassen.

Lord Ivar Mountbatten (62)

Mit dem Cousin von König Charles III., Lord Ivar Mountbatten, bleiben wir einmal mehr bei den Briten. Der Lord, der als erstes erweitertes Mitglied der königlichen Familie eine gleichgeschlechtliche Ehe einging, nahm nicht nur an einem, sondern gleich an zwei Reality-TV-Formaten teil. 2019 war er in «Treasure Island with Bear Grylls» zu sehen, drei Jahre später in «Keeping Up with the Aristocrats» und heuer in der US-Version von «Die Verräter», dem Format, in dem auch die Behn-Tochter zu sehen sein wird. Ob sie sich dabei so gut schlagen wird wie Mountbatten, der als einer der drei Gewinner hervorging? Das wird sich im kommenden Herbst zeigen.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos