Prinzessin Charlotte wird von Prinzessin Anne in royalen Angelegenheiten unterrichtet. Anne vermittelt ihrer Grossnichte nicht nur Etikette, sondern auch Einblicke in die Geschichte der Windsors.

Darum gehts Prinzessin Charlotte ähnelt Queen Elizabeth II. und wird von Prinzessin Anne unterstützt

Anne gibt Charlotte royales Einmaleins und Insiderwissen über Windsor-Skandale weiter

Die britische Boulevardpresse nennt Prinzessin Charlotte gern «die kleine Queen» – weil sie ihrer berühmten verstorbenen Urgrossmutter Queen Elizabeth II. (1926–2022) ähnelt und schon im Alter von 10 Jahren «entschlossen, selbstbewusst und wie eine geborene Anführerin» wirke. Die Tochter von Prinz William (42) und Prinzessin Kate (43) nimmt immer mehr ihre Rolle innerhalb der königlichen Familie wahr. Unterstützt wird sie dabei von einer Frau, die weiss, wie man sich auf dem royalen Parkett behauptet: Prinzessin Anne (74).

Wie Charlotte ist auch Anne mit einem älteren Bruder aufgewachsen, der dereinst auf dem Thron sitzen sollte. Die jüngere Schwester von König Charles III. (76) ist zudem bekannt für ihren scharfen Verstand, trockenen Humor und ihre stoische Pflichterfüllung. Eigenschaften, die sie ihrer Grossnichte nun mit feinem Gespür und einem Augenzwinkern weitergeben will. «Sie reden die ganze Zeit über alles Mögliche. Frauenfussball, Segeln, Pferde, Ballett, Mode und Manieren», berichtet ein Palastinsider der Zeitschrift «Woman's Day». Anne habe mit Freude die Rolle der Mentorin übernommen. Sie bringe ihrer Grossnichte dabei nicht nur das royale Einmaleins bei, sondern plaudere auch unverblümt aus dem Nähkästchen und verrate ihr alles über die royalen Skandale, in die die Windsors in den vergangenen Jahrzehnten verwickelt waren, berichtet die Quelle weiter. Im Fokus soll für Anne vor allem auch die Beziehung zwischen Charlotte und ihrem Bruder George (11) stehen, der einmal König sein wird. Jegliche Rivalität zwischen den beiden will Anne im Keim ersticken, heisst es.

Stütze für Mutter Kate

Prinzessin Charlotte zeigt für ihr Alter bereits eine bemerkenswerte Reife, erklärte kürzlich der britische Royalexperte Phil Dampier im Gespräch mit dem «Hello»-Magazin. Diese Eigenschaft teile sie mit ihrer verstorbenen Urgrossmutter Queen Elizabeth II. Während der Krebsbehandlung von Kate sei Charlotte zu einer wichtigen Stütze für ihre Mutter geworden, so der Experte. Doch auch das Schelmische, Freche, Abenteuerlustige gehöre zu Charlottes Wesen. Etwas, dass sie mit ihrer Urgrosstante Anne teilt.

Charlottes Reise als junger Royal hat eben erst begonnen. Doch mit Prinzessin Anne an ihrer Seite ist eines sicher: Langweilig wird sie bestimmt nicht.