Andreas Ellermann bietet finanzielle Unterstützung für die Beisetzung an

Lucien Esseiva

Nadja Abd el Farrag, bekannt als Naddel, ist am 9. Mai 2025 im Alter von 60 Jahren verstorben. Wie der TV-Sender RTL berichtet, soll die Beerdigung in den nächsten Tagen im engsten Kreis stattfinden. Eine Gästeliste gibt es derzeit noch nicht. Was aber gesichert sein soll: Ihre geliebte Golden Retriever-Hündin Lilly wird bei ihrer letzter Reise an ihrer Seite sein.

Naddels Freund und Unterstützer Andreas Ellermann (60) weiss aber genau, wen er an Beisetzung nicht sehen will: Irgendwelche Promis, die sich mit dem Leid Klicks machen wollen. «Jetzt brauchen die Leute da auch nicht auflaufen, um da noch mal eine Instagramstory zu machen», so der Unternehmer im RTL-Interview. Zu Lebzeiten hätte man ihr helfen sollen: «Jetzt ist es zu spät», sagt Ellermann.

«Naddel war keine Alkoholikerin!»

Dann räumt er noch mit den Behauptungen auf, Naddel sei Alkoholikerin gewesen. «Das war sie nicht, zumindest nicht in der Zeit, wo wir zusammen gearbeitet haben. Natürlich hat sie mal einen Wein getrunken, sie hatte aber weite Strecken, wo sie nur Kaffee oder Wasser getrunken hat.» Alle, die sich jetzt über sie äussern, sollen besser schweigen, mahnt er. «Ihr habt sie gar nicht gekannt! Und zum Portemonnaie habt ihr auch nicht gegriffen – das war ich!»

Nadja Abd el Farrag wurde zunächst durch ihre Beziehung zu Dieter Bohlen bekannt, mit dem sie von 1989 bis 1996 und erneut von 1997 bis 2001 zusammen war. Später moderierte sie das Erotikmagazin «Peep» und nahm an Reality-TV-Formaten wie «Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!» und «Big Brother» teil. Sie hatte auch einen Bezug zur Schweiz und war eine Bekannte des Schweizer Partyveranstalters Reto Hanselmann (43).

Naddels letzter Herzenswunsch ging nicht in Erfüllung

Nach Dieter Bohlen wartete sie vergeblich auf eine neue Liebe. «Meine letzte feste Beziehung hatte ich vor fünf Jahren. Ich bin jetzt in meinem letzten Lebensdrittel und möchte nicht mehr allein weitergehen. Ich träume von einer Hochzeit mit weisser Kutsche, am liebsten in Blankenese», sagte sie in einem «Bild»-Interview.

Nadja Abd el Farrags Tod ist mittlerweile auf ihrem Instagram-Kanal angekommen. Statt Fotos aus ihrem Leben, ist jetzt nur noch ein einziges Bild zu sehen. Neben einem Schwarz-Weiss-Foto der lächelnden Naddel brennt eine Kerze, es steht ihr Geburts- und Sterbedatum und die Worte «R.I.P.».

