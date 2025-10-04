Désirée Nick sahnt bei «Big Brother» eine Rekordgage ab

Die spitzzüngige Kabarettistin Désirée Nick zieht ins «Promi Big Brother»-Haus. Glaubt man ihren Aussagen, bekommt sie dafür so viel Geld, wie niemand zu vor. Dabei hat sie die Kohle gar nicht nötigt, wie sie selber sagt.

Bereits zum 13. Mal geht «Promi Big Brother» auf Sendung. Im Pay-TV startet der TV-Knast am Samstag (4. Oktober 2025), am Montag (6. Oktober 2025) kann man sich die eingesperrten Starts dann gratis im Live-TV in Sat.1 anschauen. Die Truppe an Stars ist munter: Ex-Bachelor Andrej Mangold (38) wird einziehen, ausserdem Reality-Starlet Sarah-Jane Wollny (27), Musiker Marc Terenzi (47), Mode-Exzentriker Harald Glööckler (60) und eben Kabarettistin Désirée Nick (69). Letztere hat bei einer Pressekonferenz verraten, dass sie sich ihre Teilnahme vergolden lässt.

Désirée Nick ist erfahrene Reality-TV-Teilnehmerin. 2004 nahm sie an der zweiten Staffel von «Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!» teil, 2015 wohnte sie schon einmal im «Big Brother»-Container. Auf die Frage, warum es sie nun wieder vor die vielen Kameras der Promi-WG zieht, sagt sie: «So eine Gage hat es noch nie gegeben! (…) Es ist einfach ein verdammt guter Deal!» Wie viel Geld ihr Sat.1 überwiesen hat, verriet die Kabarettistin nicht. Nur so viel: «Es sind 50 Prozent von dem, was ich mir gewünscht habe.»

«Ich bin eine Million wert»

Dass sie viel wert sei – beziehungsweise dass sie hohe finanzielle Forderungen stellt – verriet Désirée Nick bereits 2024 in einem Interview mit dem Kölner «Express». Damals sagte sie, dass sich der Sender ihre Teilnahme nicht mehr leisten können, weil sie eine Million Euro wert sei. Wir erinnern uns: Nun bekommt Nick 50 Prozent ihrer Wunschgage. Macht also 500'000 Euro.

Sollte dieser Betrag stimmen, ist das die höchste, jemals ausbezahlte Gage bei «Promi Big Brother». In ähnliche Sphären stiess einzig Modedesignerin Sarah Kern (57) vor, die 2017 in der fünften Staffel laut verschiedenen Medienberichten rund 300'000 Euro bekommen haben soll. Dem Gewinner oder der Gewinnerin der 13. Staffel «Promi Big Brother» winken ausserdem 100'000 Euro Preisgeld. Ein schöner Betrag, den Désirée Nick nach eigenen Aussagen nicht braucht. «Ich habe sowieso ausgesorgt», sagt sie im Vorfeld selbstbewusst. Viel Zündstoff verspricht ihre Teilnahme auf jeden Fall. Désirée Nick lässt kaum eine Gelegenheit aus, um gegen Promifreunde zu schiessen.