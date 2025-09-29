Die 47-jährige Reality-TV-Darstellerin teilt auf Instagram ihre Gefühle zum Auszug ihrer Kinder. Trotz der Schwierigkeit loszulassen, hofft Büchner auf das Glück ihrer Kinder in der neuen Umgebung.

Eine der wohl bekanntesten deutschen Mallorca-Auswanderinnen, Danni Büchner (47), zeigt sich in ihrem neusten Instagram-Video von ihrer emotionalen Seite. Der Grund: Ihre drei ältesten Kinder Jada (21), Volkan (23) und Joelina (26). Diese werden flügge, was ihrer Mutter ganz schön zu schaffen macht, wie diese ihren Instagram-Followern erzählt. So sei ihr der Auszug von Tochter Joelina im vergangenen Jahr bereits «sehr schwer» gefallen, dann sei vor zwei Monaten auch noch Tochter Jada ausgezogen, womit sie «auch sehr mit zu kämpfen» hatte.

Nun folgt auch noch der Dritte im Bunde, Sohn Volkan. Im Gegensatz zu seinen Schwestern sei es ihm nie gelungen, auf Mallorca ein soziales Umfeld aufzubauen. «Das fiel ihm immer etwas schwer. Er war gern für sich... und am Ende des Tages ist es so, dass mein Sohn nach Deutschland zurückkehrt». Diese Tatsache macht das fünffache Mami derart emotional, dass sie gegen die Tränen ankämpfen muss.

Die Schwierigkeit loszulassen

Sie wisse zwar, dass es ihm in der alten Heimat und bei ihrer Familie gut gehen werde, «aber ich glaube, jede Mutter, die erwachsene Kinder hat, weiss, wie schwer es einem fällt, die Kinder ziehen zu lassen. Man möchte immer das Beste für die Kinder und ich möchte, dass sie glücklich sind», so Büchner.

Mit dem Schmerz, ihre Kinder ziehen zu lassen, steht Büchner nicht alleine da. Ganz im Gegenteil, es gibt gar einen Begriff dafür: Empty-Nest-Syndrom. Darunter leiden auch Stars wie die Moderatorin Katja Burkard (60), Autorin Barbara Becker (58), Schauspielerin Brooke Shields (60) oder Simone Ballack (49), die Büchners Post mit einem «I feel you» kommentiert.

Im Unterschied zu diesen drei Frauen, bleibt Büchner allerdings nicht ohne Kinder zurück, wohnen doch immer noch ihre Zwillinge Jenna und Diego bei ihr. Das wird sich so schnell auch nicht ändern, sind sie doch erst neun Jahre alt. Dem Auszug von Tochter Jada konnte die 47-Jährige im Nachhinein gar etwas Positives abgewinnen: «Wir haben einfach gemerkt, seit sie bei ihrem Freund wohnt, verstehen wir uns auch besser. Ich würde sogar behaupten, unsere Beziehung ist so innig, wie sie schon lange nicht mehr war.» Es freue sie, dass ihre Kinder so selbständig seien und ihren eigenen Weg gehen. «Da bin ich stolz, aber auch sehr traurig».