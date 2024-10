Als Mallorca-Auswanderin wurde Danni Büchner bekannt – nun will sie weiter ziehen. In den Ferien in der Karibik spricht sie über ihre Pläne und träumt auch von Miami. Doch ihre Kinder sind von diesen Abenteuern nicht sonderlich begeistert.

Die TV-Auswanderin will wieder auswandern

Danni Büchner wurde mit ihrem Ehemann Jens Büchner als Mallorca-Auswanderin bekannt. Foto: imago 1/7

Auf einen Blick Danni Büchner träumt wieder vom Auswandern

Während Karibik-Urlaub erwacht ihr Fernweh erneut

Sie träumt von Miami oder der Dominikanischen Republik

Ihre fünf Kinder sind von den Plänen nicht begeistert

Lucien Esseiva Teamlead People-Desk

Seit 2015 lebt Daniela «Danni» Büchner (46) auf Mallorca. Auf der Baleareninsel wurde sie gemeinsam mit ihrem verstorbenen Ehemann Jens Büchner (†49) als Auswanderin in der Sendung «Goodbye Deutschland!» berühmt. «Malle-Jens», wie ihr Ehemann liebevoll genannt wurde, verstarb 2018 an Lungenkrebs, seither zieht Danni Büchner ihre Kinder auf Mallorca allein auf. Nun, da ihr Nachwuchs langsam flügge wird, zieht es die Profi-Auswanderin erneut eine Insel – oder gar einen Kontinent – weiter.

«Ich sag euch eins: Würde ich hier jemanden treffen, der mein Traummann wäre, (…) könnte ich es mir schon vorstellen», sagt Danni Büchner im Interview mit RTL. «Ich habe, was das angeht, einfach gar keine Angst. Ich bin sehr wissbegierig.»

Ihr fünf Kinder sind mässig begeistert

Die Lust auf eine neue Heimat in der Ferne ist während ihrer Ferien in der Dominikanischen Republik entflammt. Der Traumstrand von Boca Chica weckte offenbar erneut ihr Fernweh. «Ich bleibe hier, ciao, Mallorca», jubelt sie am karibischen Meer und sieht vor ihrem geistigen Auge bereits jetzt schon den Neubeginn.

Weniger begeistert von ihren Plänen sind die Kinder der fünffachen Mutter. «Meine Kinder haben schon gesagt: ‹Mama, beruhige dich, wir ziehen jetzt nicht um›», erzählt der TV-Star. Den Wunsch ihrer Kinder scheint Danni Büchner vorerst zu akzeptieren.

Doch sie gibt das Thema Auswandern noch lange nicht auf: «Ich kann nicht sagen, wo wir uns wiedersehen, wenn ich vielleicht 60 bin. Wer weiss, wo ich dann lebe, vielleicht nicht in Deutschland, nicht auf Mallorca, nicht in der Dominikanischen Republik, vielleicht in Miami oder so.»