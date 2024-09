1/5 Daniela Büchners Doku-Soap «Diese Büchners – Familientrubel unter Palmen» wird ab dem 25. September auf RTLzwei ausgestrahlt.

Mallorca-Auswanderin Daniela «Danni» Büchner (46) und ihre fünf Kinder sind bald in ihrer ersten eigenen Doku-Soap zu sehen. RTLzwei zeigt die Reihe mit dem Titel «Diese Büchners – Familientrubel unter Palmen» ab dem 25. September immer mittwochs ab 20.15 Uhr. Geplant sind erst einmal vier Folgen, wie der Sender am Mittwoch bekannt gegeben hat.

Die Witwe von Reality-Star Jens Büchner (1969–2018) nimmt die Zuschauer mit in den Alltag der Grossfamilie und zeigt sich dabei «so privat wie noch nie». Thematisiert wird etwa, dass die Töchter Joelina (24) und Jada (19) ausziehen wollen und die Zwillinge Jenna und Diego (8) von einem Termin zum nächsten gefahren werden müssen. Auch Volkan (22), «der sonst eher wenig vor der Kamera machen wollte, hatte richtig Lust», sagt Büchner zu «Bild».

Die Kameras begleiten die Familie auch auf der Suche nach einer kleineren Bleibe. «Powerfrau Danni zeigt eindrucksvoll, wie sie den Spagat zwischen Muttersein und Businessfrau meistert – und woran sie auch mal verzweifelt», kündigt RTLzwei an. Büchner verspricht der «Bild»: «Es war immer alles real!» Und fügt an: «Die meisten Sachen, die uns passieren, kann man eh nicht planen.»

Daniela Büchner ist seit neun Jahren im TV-Geschäft

Seit ihrer Beziehung mit Jens Büchner steht Daniela Büchner im Fokus der Öffentlichkeit. Die damals dreifache Mutter lernte den umtriebigen Mallorca-Auswanderer 2015 bei einem Stadtfest in Delmenhorst kennen, wo er auftrat. Bereits ein halbes Jahr später zog sie mit ihren Kindern zu ihm nach Cala Millor und war seitdem in der VOX-Doku «Goodbye Deutschland» zu sehen. 2016 bekam das Paar Zwillinge, die Hochzeit folgte im Juni 2017. 2018 nahm das Paar noch an der Reality-Show «Das Sommerhaus der Stars – Kampf der Promipaare» teil, nur wenige Monate später starb Jens Büchner im November 2018 an den Folgen von Lungenkrebs.

Seitdem ist Danni Büchner in zahlreichen weiteren Shows zu sehen gewesen. 2020 nahm sie etwa am RTL-Dschungelcamp teil, 2021 an «Promi Big Brother» und 2023 machte sie bei «Das grosse Promi-Büssen» mit. In diesem Jahr war sie bereits bei «The 50» (Prime Video), «Reality Queens – Auf High Heels durch den Dschungel» (RTL+) und «Ich bin ein Star – Showdown der Dschungel-Legenden» (RTL) dabei.