Darum gehts Danni Büchner hat für den Playboy blank gezogen

Instagram-User finden, die Bilder seien übermässig beabeitet worden

Dass sie es als Reality-TV-Star auf das Cover des deutschen Playboys geschafft hat, macht Danni Büchner (47) mächtig stolz: «Es war ein Traum für mich, mit Playboy zu shooten», sagt sie in einem Video auf Instagram. «Auch wir Mütter, wir reifen Frauen, dürfen und können sexy sein», findet die fünffache Mutter. Doch statt ihrer starken Message sehen zahlreiche Nutzer im Internet nur eines: Die Bilder seien angeblich übermässig und unrealistisch bearbeitet worden.

So lauten die Kommentare unter anderem: «Das ist aber krass bearbeitet. Sie hat abgenommen, ja. Aber so sieht sie definitiv nicht aus.» Ein anderer findet: «Warum werden die Bilder so bearbeitet? Nichts gegen Frau Büchner, aber ganz realistisch sind diese Aufnahmen nicht. Kein Wunder, dass einige Frauen dann an sich zweifeln.»

Danni Büchner selbst hat auf die Meinungen unter ihrem Playboy-Posting nicht reagiert. Sie befindet sich nämlich derzeit im Container bei «Promi Big Brother». Stattdessen hat sich nun der Chefredaktor des Erotikmagazins auf Anfrage von RTL eingeschaltet.

«Ich kann tatsächlich sagen, dass an den Fotos nicht viel bearbeitet worden ist»

Florian Boitin, Chefredaktor des Playboys, nimmt im Gespräch mit RTL Stellung zu den Vorwürfen. Er betont, dass der Playboy schon immer die Realität idealisiert habe: «Der Playboy ist kein Illustrationsbuch. Natürlich idealisieren wir die Wirklichkeit. Das hat der Playboy aber schon immer gemacht.» Boitin erklärt, dass dies auch vor der Zeit von KI und Computern der Fall war.

Zur Bearbeitung der Fotos von Danni Büchner sagt Boitin: «Ich kann tatsächlich sagen, dass an den Fotos nicht viel bearbeitet worden ist.» Er führt die Qualität der Bilder auf das Können einer «herausragenden Fotografin» zurück. Der Chefredakteur betont, dass es dem Playboy darum gehe, die Titelstars im besten Licht darzustellen, was er als Verpflichtung sieht. «Das ist der Grund, warum uns unsere Titelstars vertrauen – weil sie wissen, dass wir Fotos machen, auf die sie in 20 Jahren noch stolz sein werden», erklärt er weiter.

Auf die Frage, warum Danni Büchner als Cover-Model ausgewählt wurde, antwortet Boitin: «Ich finde Danni Büchner durchaus eine starke und beeindruckende Frau, die sich gegen viele Widerstände durchsetzen musste, Schicksalsschläge verkraften musste und auch mit negativen Stimmen im Netz umgehen lernen musste.»