Das deutsche TV-Publikum hat Daniela «Danni» Büchner (47) in der Show «Goodbye Deutschland» kennen und lieben gelernt. Für ihre Authentizität wird der Reality-TV-Star gefeiert: Sei es, weil sie offen über ihr turbulentes Leben spricht oder ihre Abnehmerfolge und Tipps dazu mit ihrer Community teilt. 2025 ist sie endlich angekommen: Sie fühlt sich in ihrem Körper wohl, wie noch nie – und das teilt sie mit der ganzen Welt.

Der Reality-TV-Star ziert nämlich das Cover der neusten Ausgabe des Playboys. Mit dem Shooting für das Männermagazin will Büchner ein Statement setzen: «Ich wollte einfach zeigen: Auch wir Mütter, wir reifen Frauen, dürfen und können sexy sein», sagt sie im Video. Weiter ist für den Reality-TV-Star ein Traum in Erfüllung gegangen: «‹Warum macht sie das? Sie hat fünf Kinder, ist 47, sie ist nicht perfekt›... Aber genau aus diesem Grund mache ich das. Weil ich nicht perfekt bin und weil das für mich ein Traum war, bei Playboy zu shooten.»

Anlässlich ihres grossen Karrieresprungs blicken wir auf Danni Büchners Anfänge zurück.

Ihr erster Mann starb an einem plötzlichen Herztod

Danni Büchner ist am 22. Februar 1978 in Düsseldorf als Daniela Rapp geboren. Nach ihrem Schulabschluss absolvierte sie die Ausbildung zur Coiffeuse. 1999 gab sie ihrer ersten grossen Liebe Yılmaz Karabaş in der Türkei das Ja-Wort. Aus ihrer Ehe entsprangen die Kinder Joelina (26), Jada (21) und Volkan (23). Allerdings zerbrach das Liebesglück mit ihrem Mann 2007. Zwei Jahre später starb Karabaş überraschend an einem Herztod.

Danni baut sich ein Leben mit Jens Büchner auf

2015 verliebte sich Danni Rapp in den Schlagersänger Jens Büchner (1969–2018). Kurze Zeit später konnte ganz Deutschland in der Sendung «Goodbye Deutschland» dabei zusehen, wie sich Danni und Jens Büchner in Cala Milor auf Mallorca ein Leben aufbauten. 2016 brachte Büchner die Zwillinge Jenna Soraya und Diego Armani (9). Später erzählte Jens Büchner, dass Danni eigentlich mit Drillingen schwanger gewesen sei – ein Kind schaffte es nicht.

Im Juni 2017 gaben sich die Büchners vor laufender Kamera das Ja-Wort.

Jens Büchner stirbt an Lungenkrebs

2018 zog das Ehepaar in das «Sommerhaus der Stars – Kampf der Promipaare». Auf dem siebten Platz schieden Danni und Jens Büchner schliesslich aus der Sendung. Nur wenige Monate später starb Jens Büchner im Alter von 49 Jahren an Lungenkrebs. Dass es um die Gesundheit des Schlagersängers so schlecht stand, wusste damals ausserhalb seines engsten Kreises niemand.

Danni Büchner arbeitet weiter im Reality-TV

Auch nach dem schweren Schicksalsschlag blieb Danni Büchner im Reality-TV aktiv. 2020 zog sie zum ersten Mal ins RTL–Dschungelcamp «Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!», wo sie den dritten Platz belegte. Nach zahlreichen Auftritten in Shows wie «Das grosse Promi Büssen» zog Büchner am Dienstag in den Container von «Promi Big Brother». Auch auf Instagram ist Büchner aktiv und schenkt ihren treusten Followern regelmässig Einblicke in ihren Alltag.