Diese Schweizerinnen zierten das «Playboy»-Cover

1/13 Die erste Schweizerin auf einem «Playboy»-Cover: Bond-Girl Ursula Andress im Jahr 1965. Foto: Playboy

Darum gehts Ursula Andress war 1965 das erste Schweizer Model auf dem Cover

Insgesamt acht Schweizerinnen haben es auf das «Playboy»-Cover geschafft

Zuletzt war 2022 die St. Galler Barkeeperin Salomé Lüthy auf der Titelseite des Männermagazins Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Evelyne Rollason Redaktorin People

Danni Büchner (47) lässt für den «Playboy» die Hüllen fallen. Die «Goodbye Deutschland»-TV-Auswanderin erfüllt sich damit einen langgehegten Traum und ziert das deutsche «Playboy»-Cover. Auf die Titelseite des legendären Männermagazins haben es auch schon einige Schweizerinnen geschafft – acht an der Zahl.

Ursula Andress

Allen voran Ursula Andress (89). Sie war im Jahr 1965 das erste Schweizer Model, das sich auf der Titelseite vom «Playboy» zeigen durfte – damals noch gar nicht so nackt, sondern im klassischen Bond-Girl-Look. 16 Jahre später, im Jahr 1981 schaffte die Schweizer Schauspielerin gleich noch zwei weitere Male aufs «Playboy»-Cover: diesmal deutlich freizügiger – in der französischen und italienischen Ausgabe.

Ursula Andress 1981 in der französischen Ausgabe.

Yolanda Risi

1983 ist Yolanda Risi (65) die zweite Schweizerin auf dem legendären Cover. Die Schauspielerin, Rennfahrerin und Miss Schweiz von 1981 war gleichzeitig auf der amerikanischen und der deutschen Ausgabe zu sehen und wurde in Deutschland zum Playmate des Jahres gekürt. Die Luzernerin lebte während eines Jahres in der Playboy-Villa von Hugh Hefner (1926–2017).

Sarah Djabali

Dann muss die Schweiz fast zwanzig Jahre warten, bis Helvetia wieder auf der Titelseite des Herrenmagazins vertreten ist. Die Aargauerin Sarah Djabali (44) zierte dafür gleich zweimal das deutsche «Playboy»-Cover Deutschland: 2001 und 2002 – dann sogar als Playmate des Jahres.

Christina Surer

Ex-Autorennfahrerin, Model und Moderatorin Christna Surer (51) zeigte sich 2005 auf der Front der deutschen Ausgabe «ganz sexy», wie das Magazin die Bildstrecke anpreiste. Die Baslerin hat mit ihrer «Playboy»-Cover-Vorgängerin Yolanda Risi übrigens nicht nur die Cover-Ehre gemeinsam, sondern auch den gleichen Ex-Mann: Die beiden Aktmodels und Autorennfahrerinnen waren je für einige Jahre mit dem einzigen Schweizer Formel-1-Fahrer Marc Surer (73) verheiratet.

2005 zeigt sich Christina Surer im goldenen Badeanzug auf dem «Playboy»-COVER. Foto: Marco Glaviano

Julie Ordon

In der französischen Dezember-Ausgabe von 2007 lässt die Genferin Julie Ordon (40) die Hüllen fallen. Das Schweizer Model arbeitete in Paris und liess sich nicht nur für den «Playboy» ablichten – 2010 war sie eine der Ersten in der «Sports Illustrated Swimsuit»-Ausgabe. Ausserdem zierte sie auch die Titelseite renommierter Mode-Magazine wie «Elle» oder die «Vogue».

Andrea Vetsch

2007 ist Andrea Vetsch (40) – nicht die TV-Moderatorin, sondern ein Zürcher Glamour-Model – in der Ausgabe der «heissesten Blondinen» auf dem Cover. Insgesamt zieht sich das Model aus dem Küsnacht (ZH) ganze fünf Mal für das Magazin aus.

Naomi Fernandes

Ebenfalls fünfmal blank zog Naomi Fernandes (40) im «Playboy». Auf das Cover schaffte das Zürcher Glamour-Model es in der tschechische Ausgabe – und zwar gleich zweimal: 2008 und 2009. Dann hängt sie 2015 ihre Playmate-Karriere endgültig an den Nagel und dreht in Los Angeles ihren ersten Film – als Produzentin hinter der Kamera.

Salomé Lüthy

Das letzte Schweizer «Playboy»-Model war 2022 die St. Galler Barbesitzerin Salomé Lüthy (38) im Rahmen der Wahl der schönsten Barkeeperin. «Am Tresen unserer Träume», hiess die Bildstrecke in der deutschen Ausgabe.