Moderatorin Melanie Winiger wagte sich vor einem Jahr erstmals hinters Radiomikrofon. Nun ist damit Schluss.

Darum gehts Melanie Winiger verliert wegen des Stellenabbaus bei der Energy Gruppe Schweiz ihre Radiostelle

Die Morgenshow von Vintage Radio wird künftig vorproduziert und stärker auf Musik ausgerichtet

Energy baut nun neun Festangestellte ab, zudem werden zwei Freelancer-Verträge nicht verlängert

Saskia Schär Redaktorin People

Im Zuge des Stellenabbaus bei der Energy Gruppe Schweiz verlieren elf Personen ihre Stelle. Eine davon ist Melanie Winiger (47). Die Ex-Miss-Schweiz moderierte seit Mitte November 2025 jeweils dienstags von 5 bis 9 Uhr für Vintage Radio.

Joel Grolimund (35), der gemeinsam mit Winiger und Anna Maier (49) im vergangenen November die Stelle als Morgenshow-Moderator angetreten hatte, wird künftig die Abendshow von Energy moderieren. Anna Maier verliess den Sender auf eigenen Wunsch bereits im Januar.

Die moderierte Morgenshow, welche vor einem Jahr zum zehnjährigen Bestehen des Senders eingeführt wurde, wird künftig vorproduziert. Dabei liegt der Fokus wieder stärker auf der Musik.

Geringerer Stellenabbau als angekündigt

Im Oktober gab die Energy Gruppe Schweiz bekannt, bis zu 15 Beschäftigte zu entlassen. Nach dem Konsultationsverfahren hat sich diese Zahl nun auf neun Festangestellte sowie zwei Freelancer, deren Verträge nicht verlängert werden, verringert.

«Ich danke unseren Mitarbeitenden für ihre konstruktiven Vorschläge während der Konsultation und ihre Bereitschaft, Lösungen mitzutragen. Damit konnten wir die personellen Einschnitte verringern. Dennoch müssen wir uns von geschätzten Kolleginnen und Kollegen trennen. Das bedauern wir sehr», lässt sich Alexander Theobald, Verwaltungsratspräsident der Energy Gruppe Schweiz, in einer Medienmitteilung zitieren.

Als Grund für die Neuausrichtung wird der «anhaltende Druck auf die Werbeeinnahmen» angegeben. Die Energy Gruppe Schweiz gehört mehrheitlich zum Medienkonzern Ringier, zu dem auch Blick zählt.