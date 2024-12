1/6 MC Hero bringt Schweizer Rap nach Deutschland. Foto: Zvg

Auf einen Blick MC Hero und Haze veröffentlichen gemeinsame EP mit Schweizerdeutsch und Hochdeutsch

Kool Savas und andere deutsche Künstler loben die Musik des Zürcher Rappers

Gemeinsame Tour durch Deutschland und Schweiz mit 5 Konzerten geplant

Am 17. Januar 2025 spielen sie im Komplex in Zürich Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden

Fynn Müller People-Redaktor

Es ist eines der grössten Projekte der Schweizer Hip-Hop-Geschichte: Der Zürcher Rapper MC Hero, bürgerlich Semir Coralic (33), hat am Freitag die gemeinsame EP «Dirty South» mit dem deutschen Rap-Star Haze, bürgerlich David Bošnjak (35), veröffentlicht.

Das Besondere am Album: Die Songs sind eine Mischung aus Schweizer- und Hochdeutsch. Während MC Hero der Mundart-Musik treu bleibt, rappt Haze seine Texte wie gewohnt auf Hochdeutsch. «Die Mischung passt noch besser als gedacht», sagt MC Hero im Gespräch mit Blick.

In Vergangenheit gab es bis auf ein paar wenige Ausnahmen kaum einen Mundart-Künstler, der in Deutschland funktionierte. Auf «Dirty South» kommt alles anders. Alleine die ersten vier Singles wurden über zwei Millionen Mal auf der Streamingplattform Spotify angehört.

Deutsche Künstler feiern MC Hero

Mit Veröffentlichung der ersten Single haben sich auch andere grosse Künstler aus Deutschland bei MC Hero gemeldet, wie er erzählt. «Kool Savas zum Beispiel hat mir auf Instagram geschrieben, dass er meine Musik feiert. Das ist natürlich eine riesige Ehre für mich. Aber Haze bleibt für mich trotzdem der King in Deutschland», stellt der Zürcher klar.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Auch der Stuttgarter Rapper O.G., der ebenfalls auf dem Album vertreten ist, adelt den Zürcher und die Schweizer Rap-Musik. «Ich habe vorher noch nie Rap aus der Schweiz gehört. Bis ich MC Hero gehört habe. Schweiz wird jetzt auf die Karte gesetzt!»

Damit die Deutschen mit dem Schweizerdeutsch von MC Hero nicht ganz so viel Mühe haben, hat der Zürcher beim Schreibprozess mitgedacht. «Ich habe mich bewusst an Worten und Silben bedient, die auch ein Deutscher versteht, sprich, die in Deutschland nahezu gleich klingen.»

Gemeinsame Tour nächstes Jahr

Im Januar und Februar 2025 gehen MC Hero und Haze auf Tour durch Deutschland und die Schweiz. Fünf Konzerte wird es geben: Karlsruhe, Stuttgart, München, St. Gallen und Zürich. Besonders der Auftritt in seiner Heimatstadt liegt MC Hero sehr am Herzen.

«Normalerweise spielt Haze in Zürich immer im Dynamo, in dem rund 700 Fans Platz finden. Für unser gemeinsames Konzert am 17. Januar 2025 haben wir das Komplex mit bis zu 1500 Plätzen reserviert.» MC Hero will seinem Kumpel aus Karlsruhe beweisen, wie stark die Zürcher Community ist.