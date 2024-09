Was macht Travis Scott im Sion-Pulli bei den US Open? Die Aufmerksamkeit für den Walliser Klub ist durch den Auftritt des Superstars auf jeden Fall riesig.

Barthélémy Constantin (29) hat die Nati-Pause genutzt, um in die USA zu reisen. Soeben ist der Sohn von Sion-Präsident Christian Constantin (67) von seiner Reise zurückgekehrt. In Amerika hat der Modebegeisterte Barthélémy zahlreiche Freunde und Bekannte getroffen. Und auch Travis Scott? Wohl nicht, aber es würde erklären, weshalb der weltberühmte Rapper dem FC Sion während der Halbfinal-Spiele an den US Open einen Sion-Pulli trägt.

Travis Scott ist ein Weltstar, einer der grössten Rapper der Geschichte, hat über 50 Millionen Follower bei Instagram, auf X mehr als 12 Millionen. Seine Lebensgefährtin ist Celebrity-Star Kylie Jenner.

Bart will Travis Scott finden

Ob der Rapstar das Tourbillon und Sion überhaupt kennt, ist nicht überliefert. Ob er Fondue und Raclette mag, ebenfalls nicht. Klar ist aber, dass er mit dem Sion-Pulli vor weltweitem Publikum für enorme Aufmerksamkeit sorgt und den einen oder anderen Menschen mehr auf die Klubseite locken dürfte.

Die Sittener werden sich über die Aufmerksamkeit freuen. Neben sportlichen Erwartungen nahmen die Walliser vor zwei Jahren – auch für Werbezwecke – enfant terrible Mario Balotelli unter Vertrag.

Auch da ging der Name des FC Sion um die Welt, nur kostete Balotelli Präsident Christian Constantin damals ein Vermögen – und viele Nerven. Jetzt ist die Werbung gratis. Und vielleicht der Beginn einer Kooperation? Wie Blick erfahren hat, versucht Barthélémy Constantin nun nämlich, Travis Scott zu kontaktieren.

Dass Stars in Schweizer Trikots Werbung machen, ist übrigens keine Neuheit. Vor einem Jahr trug Joe Jonas von den Jonas Brothers während einem Konzert ein GC-Retro-Shirt.

