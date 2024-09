Michel Imhof Teamlead People

Als Moderatorin führte Gabriela Mennel (25) bis Ende Mai durchs Programm des Radiosenders SRF Virus. Heute konzentriert sie sich grösstenteils auf ihre Musikkarriere, gab vergangene Woche ihre komplett auf spanisch gesungene EP «Me Partieron el Cora, Pero Hoy No Se Llora» heraus. Das Werk, das auf Deutsch den Titel «Mir wurde das Herz gebrochen, aber heute wird nicht geweint» heisst, befasst sich mit den verschiedenen Stationen des Herzschmerzes. Als Gag dazu hat sich Cachita etwas Besonderes einfallen lassen: Sie bringt Unterwäsche unter ihre Fans.

«Ich wollte etwas Aussergewöhnliches kreieren. Aber auch etwas, das man täglich brauchen kann. Also kam ich auf die Unterhosen», erklärt die Künstlerin mit kubanischen Wurzeln im Gespräch mit Blick. «Aber mir ist auch klar, dass die Aktion frech ist und auch provokativ sein kann.» Erhältlich sind Strings, Slips und Boxershorts. Aussen ist der EP-Titel aufgedruckt. «Und drin steht für die Person, die die Unterhose auszieht ‹Falls du mir das Herz brechen wirst, zieh mich bitte wieder an›.»

Anleitung gegen Liebeskummer

Um Herzschmerz geht es auch auf den sieben Titeln, die Cachita veröffentlicht hat. Vor neun Monaten hatte sie eine Phase mit Liebeskummer durchlebt. «Ich hatte das schon öfters. Aber dieses Mal war es viel intensiver. Das hat mich aber für Musik inspiriert und dafür bin ich dankbar», so Cachita. Die EP «Me Partieron el Cora, Pero Hoy No Se Llora» sei eine «Anleitung, wie man Schritt für Schritt durch den Liebeskummer kommt», erklärt die Zürcherin. «Es geht um Selbstreflexion, aber auch darum, sich selbst zu verzeihen. Und einmal dreht sich da Lied sogar um die Rückkehr zum Ex, das kann ja auch passieren.» Entstanden sind sieben Titel, die Latin-pop mit melodischem Reggaeton, R&B und Rap verschmelzen.

Cachita bringt mit ihrer neusten EP eine Anleitung gegen Herzschmerz heraus. Foto: Luca Perrin

Aktuell ist Cachita mit ihrer Musik auf Tournee in der Schweiz. Für jeden Tourstop hat sie eine Latin-Künstlerin aus der Region gesucht, um dieser Person eine Bühne zu geben. «Das war fast überall möglich, ausser in Chur. Aber dort habe ich auch eine tolle, lokale Künstlerin für mein Vorprogramm gefunden», sagt Cachita.

Sie leidet selbst unter Herzschmerz

Im Gepäck hat sie dort auch die Unterwäsche für die Fans und ihre Anleitung gegen den Herzschmerz. Diese könne sie jetzt auch wieder brauchen. «Den einen Herzschmerz habe ich überwunden. Aber mittlerweile bin ich gerade in der Phase des nächsten», gibt sie offen zu. Die Titel zu diesem Thema geschrieben zu haben, würden auch ihr helfen. «Ich höre die Musik tatsächlich auch selbst. Spannend ist, dass ich mir immer wieder neue Aspekte daraus ziehen kann.»

«Me Partieron el Cora, Pero Hoy No Se Llora» ist ab sofort auf Streamingplattformen erhältlich.