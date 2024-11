Shirin David kündigt ihre Netflix-Doku für 2025 an. Die Serie wird exklusive Einblicke in ihr Privatleben und ihre Karriere bieten. Fans können sich auf ungeschnittenes Material und persönliche Momente freuen.

1/6 Shirin David schwimmt schon lange auf der Erfolgswelle. Erst im November 2024 wurde sie mit einem Bambi ausgezeichnet. Foto: imago/Future Image

Auf einen Blick Shirin Davids Doku-Serie erscheint 2025 auf Netflix

Sie zeigt exklusive Einblicke in ihr Privatleben und Karriere

Lucien Esseiva Teamlead People-Desk

Shirin David (29), die berühmte deutsche Rapperin und Influencerin, hat in einer Frage-Antwort-Runde auf ihrem Instagram-Account offiziell bestätigt, dass ihre Doku-Serie im Jahr 2025 auf Netflix erscheinen wird. Darin werden exklusive Einblicke in ihr Privatleben und in ihre Karriere zu sehen sein, schreibt die «Frankfurter Neue Presse». Eine eigene Netflix-Dokumentation stellt einen Meilenstein für Shirin David dar, die bereits als eine der einflussreichsten Persönlichkeiten im deutschen Rap- und Social-Media-Bereich gilt.

Die Erwartungen an die Doku-Serie sind hoch. Shirin David arbeitet schon seit einigen Monaten mit einem Kamerateam an dieser mehrteiligen Serie – eine neue Erfahrung für die Musikerin mit litauischen und iranischen Wurzeln. «Noch nie habe ich ein Team so nahe an mich und meine Familie herangelassen», sagte Shirin David zur Nachrichtenagentur «DPA».

Helene Fischers Netflix-Doku ist geplatzt

Obwohl es noch keinen Trailer der Shirin-David-Dokumenation gibt und die Serie erst nächstes Jahr auf Netflix online geht, will die Webseite Nextg.tv bereits wissen, was die Fans erwartet. So soll es viele persönliche Einblicke in ihr Privatleben geben, man sieht, wie sich ihr Tourleben gestaltet und es wird aufgezeigt, wie sich Shirin David als Künstlerin und Marke entwickelte.

Ein Vergleich mit ähnlichen Projekten im deutschen Rap-Bereich, wie die Dokus von Deutschrapper Bushido (46), zeigt, dass solche Serien ein starkes Publikumspotenzial haben. Bushidos Dokumentationen auf Amazon Prime und RTL waren sowohl bei Zuschauern als auch finanziell ein Erfolg. Mit Shirin David wagt nun eine weitere bekannte Künstlerin den Sprung in die Streaming-Welt, und es ist zu erwarten, dass auch sie von der breiten Aufmerksamkeit profitieren wird.

Das aber riesige Bekanntheit nicht immer reicht, zeigt das Beispiel von Superstar Helene Fischer (40). Ihre geplante Netflix-Dokumentation, an der sie monatelang arbeitete und die eigentlich schon fertig war, wurde vom Streaming-Giganten im letzten Moment zurückgezogen. Der Grund dafür sollen laut «Bild» Unstimmigkeiten zwischen Helene Fischer und Netflix gewesen sein.