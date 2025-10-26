Michelle Hunziker ist schon im Halloween-Fieber

Am 31. Oktober ist Halloween. Michelle Hunziker scheint schon jetzt voll in Stimmung zu sein und pflegt mit ihrer Tochter eine typische Halloween-Tradition.

1/5 Michelle Hunziker wagt sich ans Kürbisschnitzen. Während sie schon am Aushöhlen ist, ... Foto: Instagram/@therealhunzigramm

Darum gehts Michelle Hunziker schnitzt Halloween-Kürbisse mit ihrer Tochter

Hunziker teilt Fotos vom Kürbisschnitzen auf Instagram

Mutter-Tochter-Duo verbringt einen schönen Nachmittag mit herbstlicher Tradition Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Silja Anders Redaktorin People

Nur noch wenige Tage, dann ist Halloween. Am Freitag, 31. Oktober gehen viele Kinder wieder verkleidet von Haus zu Haus und fragen nach «Süssem» oder «Saurem». Was zu Halloween ebenfalls dazugehört, sind Kürbisse. Am besten mit einem geschnitzten, unheimlichen Gesicht.

Und genau dieser Tradition ging Michelle Hunziker (48) am Wochenende mit einer ihrer Töchter nach. Die Moderatorin zeigte auf Instagram, wie sie fröhlich einen Kürbis aushöhlt.

Auch der Hund wagt sich an die Kürbisse

Während Hunziker fröhlich den Kürbis ausnimmt, greift ihre Tochter zum Messer und fängt an, den Kürbis zu köpfen, um später dem Vorbild ihrer Mutter zu folgen und das Gemüse auszuhöhlen und später ein Gesicht einzuschnitzen.

Im Hintergrund erkennt man, dass Hunziker auf einem italienischen Äquivalent zu unserer Juckerfarm zu sein scheint, wo man zur Halloween-Zeit eine Kürbisausstellung bestaunen kann, feine Kürbisgerichte isst – und im Idealfall dann eben auch einen Kürbis schnitzt, wie es Michelle Hunziker macht.

Ihr Hund darf dabei natürlich nicht fehlen und Michelle Hunziker setzt ihn kurzerhand zwischen die Kürbisse und schiesst ein Foto von ihm. «Finde den Eindringling», schreibt sie mit einem Lachemoji zu dem Bild. Ihr Hund wirkt davon jedoch wenig beeindruckt.

Ob Michelle Hunziker die Kürbisse von sich und ihrer Tochter dann auch daheim mit Kerze aufgestellt hat, ist nicht bekannt. Selbst wenn nicht, hatte das Mutter-Tochter-Duo sicherlich einen schönen Nachmittag bei dieser herbstlichen Tradition.