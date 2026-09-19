Vor wenigen Jahren spielte der St. Galler Komiker Fabio Landert noch in kleinen Berliner Clubs. Zurück in der Schweiz füllt er grosse Säle. Nur in der Liebe sitzt die Pointe noch nicht ganz.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Comedian Fabio Landert lebt neu am Bodensee und bleibt minimalistisch

300'000 Social-Media-Fans folgen ihm, aktuelle Tour komplett ausverkauft

Finalauftritt vor 3000 Zuschauern am 15. September 2026 in Dübendorf

Vanessa Nyfeler

«Viel gibts nicht zu sehen», sagt Fabio Landert (37) und schaut durch sein Wohnzimmer. Weisse Wände, wenig Deko, alles ordentlich. Seit Kurzem lebt der Comedian in der Nähe des Bodensees, davor wohnte er in St. Gallen. Seine Wohnung ist bewusst minimalistisch eingerichtet und unverkennbar die eines Single-Mannes. Oft sind er und seine französische Bulldogge Tyson ohnehin ausser Hauses, beim Spazieren oder weil Herrchen für seine Shows unterwegs ist.

Seit acht Jahren macht der Ostschweizer Stand-up-Comedy, heute zählt er zu den grössten Komikern der Schweiz. Rund 300'000 Menschen folgen ihm in den sozialen Medien. Seine aktuelle Tour «Die verbotene Frucht» ist restlos ausverkauft. Seinen Finalauftritt performt er vor 3000 Menschen in The Hall in Dübendorf ZH. Von solchen Dimensionen hätte er selbst kaum zu träumen gewagt. «Ich habe weit mehr erreicht, als ich mir ursprünglich vorgenommen hatte.»

Tiktok & Co. füllen die Säle

Hinter dem schnellen Aufstieg steckt viel Arbeit – und Berlin. Zwei Jahre lebt Landert dort, um sich ganz auf Comedy zu konzentrieren. In kleinen Clubs in Deutschland tritt er teilweise mehrmals am selben Abend auf, feilt an seinen Witzen und übt das sogenannte Crowdwork: spontane Gespräche mit Menschen im Publikum. «Jede Person hat eine Geschichte.» Landert hört kurz zu, hakt nach und findet oft innert Sekunden die Pointe.

Er beginnt, seine Shows zu filmen, und schneidet die Videos danach bis in die frühen Morgenstunden. Der Aufwand zahlt sich aus: Seine Clips erreichen auf Tiktok und Instagram Millionen und machen aus Followern Zuschauer. «Ich merkte: Die Videos bringen die Leute in meine Shows.»



Heute wird er ständig auf der Strasse erkannt, erhält unzählige Nachrichten und sogar Liebesbriefe. Die richtige Frau war bisher nicht dabei. Seit drei Jahren ist Landert Single, wünscht sich aber eine Beziehung und irgendwann Kinder. «Mit 37 weiss ich genau, was ich will und was nicht.»

Artikel aus der «Schweizer Illustrierten» Dieser Artikel wurde erstmals in der «Schweizer Illustrierten» publiziert. Näher dran – an Stars, Royals und Menschen mit Geschichten. Hier gehts zum Abo! Dieser Artikel wurde erstmals in der «Schweizer Illustrierten» publiziert. Näher dran – an Stars, Royals und Menschen mit Geschichten. Hier gehts zum Abo!

Was seine Traumfrau mitbringen müsste? Er lacht. «Die Liste sprengt diese Heftausgabe. Da braucht es eine Bibel», scherzt er. Wichtig sei ihm aber vor allem ihre Eigenständigkeit. «Mich ziehen Frauen an, die selber Ziele verfolgen und für etwas brennen.»

Die passende Partnerin zu finden, sei mit seiner Bekanntheit allerdings nicht einfacher geworden. Im Gegenteil: «Eine Katastrophe!» Landert nutzt keine Dating-Apps und geht selten auf Partys. «Schreiben mir Frauen über Social Media, bleibt die Frage: Interessieren sie sich für mich oder für den erfolgreichen Komiker?»

Austeilen und Abschalten

Privat wirkt der Humorist deutlich ruhiger als auf der Bühne. Die Miene oft ernst, spricht überlegt, macht Pausen, hört aufmerksam zu. Sein Kopf scheint ständig zu rattern. Seine Witze sind scharf, besonders die erste Reihe bekommt ihr Fett weg. Doch Landert kennt die Grenze. «Ich will nicht auf Kosten von anderen lustig sein.»

Eine Kunstfigur braucht er ebenfalls nicht. Landert erzählt auf der Bühne aus seinem Leben und von Rückschlägen. Darin sieht er einen Unterschied zur klassischen Schweizer Comedy. «Ich verstecke mich hinter keiner Persona. Wenn ich Mist sage, dann muss ich dafür geradestehen.» Ärger habe er sich bisher aber noch keinen eingebrockt.



Ausgleich zum Tourleben findet der Komiker im Fitnessstudio. Überhaupt investiere er gerne in sich selbst. Am meisten Geld gebe er für gutes Essen aus. «Ich lebe momentan maximal gesund.» Autos und Uhren reizen ihn zwar, wirklich glücklich mache ihn Materielles aber nicht. «Es gibt immer jemanden, der mehr hat.»



Langfristig träumt Fabio Landert ohnehin von einem ruhigeren Leben. Ausgerechnet Social Media, dem er einen grossen Teil seines Erfolgs verdankt, möchte er irgendwann hinter sich lassen. Sein Ziel: mit Comedy so weit kommen, dass er nicht mehr ständig neue Inhalte liefern muss. «Dann lebe ich irgendwo mit meinen Liebsten in einem Haus, wo wir unsere Ruhe haben.»