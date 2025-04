An der Energy Star Night am 4. April machte Moderatorin Vivi Kunkler ihrem Partner Daniel Studer einen Heiratsantrag. Comedian Fabio Landert fand das furchtbar, denn der Antrag ist für ihn Männersache. Seine Fans stärken ihm jetzt den Rücken.

Energy-Moderatorin Vivi Kunkler (31) ging an der Energy Star Night vor 13'000 Zuschauerinnen und Zuschauern auf die Knie und fragte ihren Partner Daniel Studer (49): «Willst du mich heiraten?» Die Antwort von Studer war eindeutig: «Jaaa!»

Während die beiden glücklich über ihre Verlobung sind, kräuselt Comedian Fabio Landert (35) über die Situation die Nase. Aber nicht nur, weil der Heiratsantrag vor einem riesigen Publikum in aller Öffentlichkeit stattfand, sondern weil Landert der Meinung ist: Der Heiratsantrag ist Männersache.

«Zum Glück teilen sehr viele Frauen die gleiche Ansicht»

In einem Video auf Social Media machte er seinem Unmut Luft. Und ist mit seiner Meinung nicht alleine, wie er auf Instagram in seiner Story zeigt. Etliche Fans begrüssen seine Einstellung gegenüber der Frage, wer wem einen Antrag machen sollte.«Zum Glück teilen sehr viele Frauen die gleiche Ansicht», schreibt der St. Galler auf Instagram und zeigt einige Beispiele von Nachrichten, die ihn nach der Diskussion von Fans erreicht hätten.

«Du hast recht. Die Frau will und soll Prinzessin sein – und nicht er», schreibt etwa eine Userin. Andere sagen: «Deine Einstellung dazu. Top. Alte Werte finde ich wichtig. Schön, gibt es noch Männer, die so denken.» oder «Ich finde es mega attraktiv, wenn Männer in der maskulinen Energie sind und Frauen in der femininen. So sollte es eigentlich sein und nicht umgekehrt.»

Vivi Kunkler bekommt Rückhalt

Allerdings sind nicht alle der Meinung des Comedians. Kunklers Kollegin Fabienne Wernly (36) schreibt unter Landerts Beitrag: «OMG, wie kann einen das so triggern? Ich feiere Vivi Kunkler so was von!» Satirikerin Patti Basler (48) schreibt zynisch: «Ich finde auch: Wie kannst du es als Mann zulassen, dass sie sich vor dich hinkniet, aber keinen bläst? Wo sind wir hingekommen?» Jemand Weiteres schreibt: «Was läuft bei dir? Wenn ein Mann sagen würde, er macht fix keinen Antrag, sondern die Frau muss, dann wärs bedenklich. Aber wenn es nur darum geht, dass die Frau einfach die Option haben soll, einen Antrag zu machen, wenn sie das möchte, dann who cares? Glaubst du, Leute shamen, die das machen, hilft unserer Gesellschaft?»

Die Meinungen zu Landerts Aussage sind gespalten, doch am Ende sollte es wohl darum gehen, dass jeder und jede das macht, was für ihn oder sie stimmt. Wichtig dabei sollte wohl nur sein, dass das Paar sich einig ist und er nicht direkt davonrennt, wenn sie den Antrag macht, oder sie sich in ihrer Emanzipation unterdrückt fühlt, wenn er vor ihr auf die Knie geht.