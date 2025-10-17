Erkennst du diese Schweizer Star-Moderatorin?

Michelle Hunziker teilt ein herziges Kinderfoto. Die Moderatorin erzählt von einer Therapiesitzung, in der sie ihrem «verletzten inneren Kind» begegnet sei.

Darum gehts Michelle Hunziker teilt tiefgründige Botschaft über inneres Kind auf Instagram

Therapiesitzung führte zu emotionaler Begegnung mit ihrem jüngeren Selbst

Fynn Müller People-Redaktor

Heute zählt sie zu den bekanntesten Gesichtern der Schweiz. Beim neusten Instagram-Post von Michelle Hunziker (48) muss man zweimal hingucken, um die Bernerin zu erkennen. Die Moderatorin teilt ein herziges Kinderfoto aus alten Tagen.

Hinter dem Beitrag steckt eine tiefgründige Botschaft. «In meinem Unterbewusstsein existiert eine Frau, die in Latex gekleidet ist, mit spitzem Stiefel und 12-Zentimeter-Absatz. Ich habe sie erschaffen», beginnt Hunziker den Post. «Sie ist stark, mutig und muskulös. Sie lächelt selten und ist zu allem bereit.»

Hunziker beschreibt diese Figur als Schutzschild. Hinter der Fassade hätte ein kleines Mädchen gesteckt, das sie jahrelang vergessen hatte. Während einer Therapiesitzung habe Hunziker «in einem imaginären Garagenraum» plötzlich sich selbst als Vierjährige gesehen, «zusammengerollt und traurig».

«Tränen laufen mir übers Gesicht»

Sie habe das Mädchen an sich genommen und geweint: «Die Tränen laufen mir über das Gesicht, unkontrolliert. Es ist, als käme ein Schmerz aus dem Innersten, den ich verdrängt hatte. Wie viele Jahre habe ich sie dort gelassen? Ich habe ihr nie zugehört.»

Die Begegnung während dieser Therapiesitzung habe sie verändert. «Ich habe ihr eine Halskette mit einem Herz geschenkt und gesagt, dass sie keine Angst haben soll», schreibt Hunziker metaphorisch.

Am Ende richtet Hunziker einen Appell an ihre Follower: «Jeder von uns trägt ein Kind in sich, das endlich gesehen werden will – und zwar von uns selbst.» Sonst würde man immer nach Aufmerksamkeit von aussen suchen. «Wenn wir die Kinder in uns heilen, bekommt das Leben eine viel hellere Form. Uns selbst zu lieben, macht uns stark.»

Erst kürzlich hat sich Michelle Hunziker in einem Interview mit der italienischen Tageszeitung «Corriere della Sera» sehr offen gezeigt. Die Bernerin sprach über Faceliftings, ihre Zeit in der Sekte und Ex-Mann Eros Ramazzotti (61).