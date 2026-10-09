Zürich im Neunziger-Fieber: Das Kultmusical «Keep Cool» feiert im Theater 11 in Zürich-Oerlikon seine Premiere. Mehr als drei Jahrzehnte nach dem ersten Hype bringt Schöpfer Marco Rima den Schweizer Bühnenhit in einer aufgefrischten Fassung zurück – und zahlreiche Prominente feierten begeistert mit.

Darum gehts Der Musicalhit «Keep Cool» ist zurück im Zürcher Theater 11.

Rima modernisierte ihn und spielt Big Daddy selbst.

Baker, Tami und Prominente loben Satire und Nostalgie.

Jovana Nikic und Stefan Bohrer

Mit über einer halben Million Besuchern in Hunderten von Aufführungen zählt «Keep Cool» zu den grössten Erfolgen der heimischen Theatergeschichte. Inhaltlich dreht sich alles um die zentrale Frage: Was zählt im Leben mehr – das Streben nach Ruhm und Karriere oder doch die grosse Liebe? Für die Neuinszenierung hat Komiker Marco Rima das Drehbuch modernisiert und übernimmt dieses Mal selbst den Part des griesgrämigen TV-Machers Big Daddy.

An seiner Seite stehen Musiker Bastian Baker (35) als charmanter Frauenheld sowie Moderatorin Viola Tami (45) als Claire. Schauspieler Daniel Bill (63) schlüpft derweil in die Rolle der schillernden Chiquita D. «Es waren strenge Proben, aber man wächst wie eine Familie zusammen», schwärmt Tami. Rima zeigt sich gerührt: «Ich bin überglücklich! Vieles ist neu und doch fühlt es sich an, als wäre die Zeit stehen geblieben!» Hauptdarsteller Bastian Baker geniesst das Scheinwerferlicht sichtlich. Dass der Romand für das Stück erstmals auf Deutsch singt, gefällt ihm: «Es ist eine schöne Erfahrung und ich schliesse nicht aus, irgendwann auch selbst Musik auf Deutsch zu veröffentlichen.»

Lobende Worte der prominenten Gäste

In der überarbeiteten Fassung verwandelt sich die Show in eine bissige Persiflage auf heutige Casting-Formate, unterlegt mit frischen Grooves und Hip-Hop-Elementen. Unter den Gästen herrscht ausnahmslos Begeisterung – so auch bei Sandra Studer (57): «Nostalgie pur! Das Stück weckt viele freudige Erinnerungen an vergangene Zeiten.» Der Star-Auflauf im Publikum ist riesig. Auch Partykönig Reto Hanselmann (45) schwelgt in Erinnerungen: «Ich kenne die ursprüngliche Inszenierung noch bestens. Damals habe ich einen Ansteck-Pin als Erinnerung erhalten. Die neue Version ist mindestens so gelungen!»

Alt Bundesrat Ueli Maurer (75) lobt: «Die Musik, die Bilder – einfach alles ist grossartig!» Ob er sich selbst vorstellen könnte, einst in einem Musical mitzuspielen? «Ich kenne die Bühne gut, aber singen werde ich wohl nie – zumindest nicht vor Publikum», scherzt er. TV-Moderator Nik Hartmann (54) bringt derweil das Kern-Thema der Show passend auf den Punkt: «Die Liebe gewinnt immer, das ist klar!»