Ende Februar kommt es bei Stefan Büssers «Late Night Switzerland» zu einem Highlight. Talkmaster-Legende Harald Schmidt ist zu Gast im Zürcher Kaufleuten.

Darum gehts Harald Schmidt tritt am 22. Februar bei «Late Night Switzerland» auf

Stefan Büsser nennt Schmidt den grössten Late-Night-Host im deutschsprachigen Raum

Schmidt wurde mit seiner Show fast 20 Jahre Publikumsliebling

Laszlo Schneider Teamlead People-Desk

«Italiener können zum Beispiel Frauen nicht in die Augen schauen. Aber nicht, weil sie schüchtern sind, sondern nur 1,75.» Sprüche wie diese gab der deutsche Talkmaster Harald Schmidt (68) zur Genüge zum Besten – viele seiner Kalauer zielten noch tiefer unter die Gürtellinie. Seine «Harald Schmidt Show» machte ihn während beinahe zwei Jahrzehnten zum absoluten Publikumsliebling. In letzter Zeit ist es um den gebürtigen Schwaben allerdings eher still geworden. Ändert sich das am 22. Februar, wenn Schmidt zu Stefan Büssers «Late Night Switzerland» kommt?

Für den SRF-Moderator Büsser (40) geht nach Schmidts Zusage ein Traum in Erfüllung, wie er gegenüber Blick erklärt: «Harald Schmidt war über Jahrzehnte der grösste Late-Night-Host im deutschsprachigen Raum.» Dass er die Show mit einem seiner seltenen TV-Auftritte beehre, «freut mich und mein Team riesig.»

Büsser hat Respekt

Der Zürcher weiss noch nicht ganz genau, worauf er sich beim Gespräch mit Schmidt einstellen soll. Kommt es womöglich zu Überraschungen? «Natürlich habe ich Respekt vor einem Talk mit ihm. Er ist immer noch blitzschnell und kann dich mit zwei Sätzen schachmatt setzen.» Das schmälere seine Vorfreude auf den 22. Februar aber nicht – im Gegenteil: «Ich habe Stunden damit verbracht, seine Show zu schauen. Auch Jahre später noch auf Youtube», freut sich Büssi.