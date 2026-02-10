DE
FR
Abonnieren

«Kann dich mit zwei Sätzen schachmatt setzen»
Büssi holt Late-Night-Legende zum SRF

Ende Februar kommt es bei Stefan Büssers «Late Night Switzerland» zu einem Highlight. Talkmaster-Legende Harald Schmidt ist zu Gast im Zürcher Kaufleuten.
Publiziert: 11:02 Uhr
|
Aktualisiert: 11:04 Uhr
Kommentieren
1/5
Stefan Büsser hat gut lachen.
Foto: SRF/Gian Vaitl

Darum gehts

  • Harald Schmidt tritt am 22. Februar bei «Late Night Switzerland» auf
  • Stefan Büsser nennt Schmidt den grössten Late-Night-Host im deutschsprachigen Raum
  • Schmidt wurde mit seiner Show fast 20 Jahre Publikumsliebling
Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler.
Laszlo_Schneider_Teamlead People–Desk_RM§_2.jpg
Laszlo SchneiderTeamlead People-Desk

«Italiener können zum Beispiel Frauen nicht in die Augen schauen. Aber nicht, weil sie schüchtern sind, sondern nur 1,75.» Sprüche wie diese gab der deutsche Talkmaster Harald Schmidt (68) zur Genüge zum Besten – viele seiner Kalauer zielten noch tiefer unter die Gürtellinie. Seine «Harald Schmidt Show» machte ihn während beinahe zwei Jahrzehnten zum absoluten Publikumsliebling. In letzter Zeit ist es um den gebürtigen Schwaben allerdings eher still geworden. Ändert sich das am 22. Februar, wenn Schmidt zu Stefan Büssers «Late Night Switzerland» kommt?

Mehr zu Stefan Büsser
«Late Night Switzerland»-Moderator will politische Themen nicht totschweigen
Interview
«Late Night Switzerland»
Moderator Stefan Büsser über die Zukunft seiner SRF-Show
Prominente sind auf den Hund gekommen
Bahrampoori, Büsser und Co.
Prominente sind auf den Hund gekommen
Das sind die 50 schönsten Schweizer
Odermatt verteidigt den Titel
Das sind die 50 schönsten Schweizer
Geht Donald Trump jetzt an unsere Aromat-Reserven?
Mit Video
Büssi mit viralem KI-Video
Geht Donald Trump jetzt an unsere Aromat-Reserven?

Für den SRF-Moderator Büsser (40) geht nach Schmidts Zusage ein Traum in Erfüllung, wie er gegenüber Blick erklärt: «Harald Schmidt war über Jahrzehnte der grösste Late-Night-Host im deutschsprachigen Raum.» Dass er die Show mit einem seiner seltenen TV-Auftritte beehre, «freut mich und mein Team riesig.»

Büsser hat Respekt

Der Zürcher weiss noch nicht ganz genau, worauf er sich beim Gespräch mit Schmidt einstellen soll. Kommt es womöglich zu Überraschungen? «Natürlich habe ich Respekt vor einem Talk mit ihm. Er ist immer noch blitzschnell und kann dich mit zwei Sätzen schachmatt setzen.» Das schmälere seine Vorfreude auf den 22. Februar aber nicht – im Gegenteil: «Ich habe Stunden damit verbracht, seine Show zu schauen. Auch Jahre später noch auf Youtube», freut sich Büssi. 

Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen