Die lustigsten TV-Versprecher aller Zeiten

Johannes B. Kerner passierte bei der «Ein Herz für Kinder»-Spendengala ein peinlicher Versprecher gegenüber Uschi Glas. Aber keine Sorge: Er ist nicht der Einzige, dem sowas jemals passiert ist.

Silja Anders Redaktorin People

Was für ein unangenehmer Moment an der «Ein Herz für Kinder»-Spendengala. Moderator Johannes B. Kerner (61) wollte sich bei Uschi Glas (81) lediglich für ihr Engagement bedanken, doch statt «Uschi» rutscht ihm fast das ganze Wort «Muschi» raus. Er überspielt den Versprecher, korrigiert sich schnell und tut so, als sei nichts passiert. Uschi Glas tut es ihm gleich und ignoriert den kleinen Fauxpas.

Kerner muss sich aber nicht allzu sehr schämen, denn erstens kann ein solcher Verhaspler jedem mal passieren – zweitens ist er mit diesem peinlichen Ausrutscher im Live-TV in bester Gesellschaft, wie die folgenden Beispiele von Kerners Kolleginnen und Kollegen beweisen.

Cornelia Boesch und der ESC

Tagesschau-Moderatorin Cornelia Boesch (50) konnte sich wohl besonders gut in Johannes B. Kerners Situation hineinfühlen. Denn erst in diesem Jahr passiert Boesch genau der gleiche Versprecher. Zwar nicht mit Uschi Glas, aber auch mit dem Wort «Muschi». Als sie über den ESC in Basel spricht, sagt sich statt «Musikshow» unglücklicherweise «Muschi-Show». Schnell korrigiert sie sich und macht weiter in der Moderation.

0:19 In «Tagesschau» vom Sonntag: Cornelia Boesch leistet sich witzigen Versprecher

Ente gut, alles gut?

Ingo Zamperoni (51) vom ARD sprach in der Wahlnacht der USA im Live-TV über die Kandidaten und insbesondere über den jetzigen US-Präsidenten Donald Trump (79). Allerdings scheint er in diesem Moment an einen anderen Donald gedacht zu haben und nannte Trump kurzerhand «Donald Duck» – die wohl bekannteste Disney-Ente der Welt. So absurd das klingt – eine Nachrichten-Ente war es nicht. Hier kommt der Videobeweis dazu:

0:15 «Donald Duck»: ARD-Moderator mit peinlichem Trump-Versprecher

Reise in die Vergangenheit

Lang ists her, dass Helmut Kohl (1930–2017) deutscher Bundeskanzler war. Dennoch schient es Menschen zu geben, die ihn nach wie vor mit dem aktuellen Kanzleramt in Verbindung bringen – wie etwa ARD-Moderator Claus-Erich Boetzkes (69). Dieser sprach vor drei Jahren von Bundeskanzler Kohl. Allerdings war zu dieser Zeit Olaf Scholz (67) in der Position – und Kohl schon einige Jahr tot.

1:00 ARD-«Tagesschau» auf Zeitreise: TV-Moderator verwechselt deutsche Kanzler

Mikrofon-Panne bei Meteo

Als Sandra Boner (51) eine Sendung von «SRF Meteo» fertig moderiert hat, denkt sie, dass ihr Mikrofon aus ist. Als bereits der Ausblender vom Sender kommt, hört man Boner plötzlich im Hintergrund sagen: «So. Wind, Wind, Wind.»

0:14 Panne bei SRF-«Meteo»: Mikrofon ist noch an – und Sandra Boner merkt es nicht

Und wer jetzt noch nicht genug von witzigen Versprechern hat, darf sich an diesem Video von einer Sammlung witziger TV-Momente erfreuen: