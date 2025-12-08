DE
Johannes B. Kerner verspricht sich bei Uschis Namen
Bei «Ein Herz für Kinder»:Johannes B. Kerner verspricht sich bei Uschis Namen

Bei «Ein Herz für Kinder»-Gala
Wie nennt Johannes B. Kerner Uschi Glas denn hier bitte?

Johannes B. Kerner moderierte am Samstagabend die grosse «Ein Herz für Kinder»-Spendengala. Zu Gast waren zahlreiche Prominente – unter anderem Schauspielikone Uschi Glas. Bei ihr rutscht Kerner allerdings ein peinlicher Versprecher raus.
Johannes B. Kerner moderierte am Samstagabend die «Ein Herz für Kinder»-Spendengala.
Darum gehts

  • Peinlicher Versprecher bei «Ein Herz für Kinder»-Gala sorgt für Aufsehen
  • Johannes B. Kerner rutscht bei Uschi Glas' Namen ein anderer Begriff raus
  • Insgesamt wurden 26'158'736 Euro für den guten Zweck gesammelt
Silja AndersRedaktorin People

Es ist ein Abend für den guten Zweck, an dem für kranke Kinder Spenden gesammelt werden. Die «Ein Herz für Kinder»-Gala sorgte in diesem Jahr allerdings für einen peinlichen Moment. 

Moderator Johannes B. Kerner (60) steht gegen Ende des Abends mit der deutschen Schauspielikone Uschi Glas (81) auf der Bühne und spricht mit ihr über das Engagement für die Kinder und die Wichtigkeit der Gala. Als er sich bei ihr für ihr Kommen bedanken möchte, rutscht ihm allerdings ein unangenehmer Versprecher heraus.

Wie nennt Kerner Uschi Glas?

Nachdem Uschi Glas ihren wohltätigen Zweck erklärt hat, ruft Kerner zu einer Spende für diese Einrichtung auf – und dann passiert es: «Danke für dein Engagement Musch ... – Uschi – und danke, dass du hergekommen bist.» Ja, richtig gehört, Johannes B. Kerner nennt Uschi Glas aus Versehen Muschi. Das Wort steht heute allerdings umgangssprachlich und abfällig für das weibliche Geschlechtsteil.

Der Moderator überspielt den Versprecher elegant, tut so, als wäre er nicht passiert und macht einfach weiter mit seinem Job. Das ist wohl auch das Beste, was man in so einer Situation tun kann. Auch Uschi Glas lässt sich nichts anmerken, lächelt höflich und bedankt sich ebenfalls bei Kerner. Nach dem Versprecher schaut Uschi Glas allerdings für einen kleinen Moment auf den Mund des Moderators und scheint sich ein amüsiertes Schmunzeln nicht ganz verkneifen zu können. 

Spenden im zweistelligen Millionenbereich gesammelt

Alles in allem war der Abend für die «Ein Herz für Kinder»-Organisation allerdings erfolgreich. Es konnten insgesamt 26'158'736 Euro für den guten Zweck gesammelt werden. «Ein Herz für Kinder» unterstützt weltweit Kinder und Familien in Not.

