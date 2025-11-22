Johannes B. Kerner gesteht bei Jauch Jugendsünden

Bei Günther Jauch kommt Johannes B. Kerner ins Plaudern – und verrät eine Geschichte, die er jahrelang für sich behalten hat.

1/5 Johannes B. Kerner erzählte beim «Wer wird Millionär?»-Promi-Special von einer Jugendsünde. Foto: RTL / Stefan Gregorowius

Für den Streich landete er eine Nacht in der Zelle und erzählt heute schmunzelnd davon.

Jaray Fofana Redaktorin People

Der deutsche Fernsehmoderator Johannes B. Kerner (60) stiehlt beim «Wer wird Millionär?»-Promi-Special allen die Show. Während die anderen Promis für den RTL-Spendenmarathon solide Beträge erspielen, liefert Kerner nicht nur das höchste Ergebnis, sondern auch die persönlichste Geschichte des Abends.

Die kommt ans Licht, als Günther Jauch (69) im Studio aus dem Nähkästchen plaudert: «Als sie 14 oder 15 waren, sollen Sie eine Nacht im Gefängnis verbracht haben», plauderte Günther Jauch aus. Kerner bestätigt daraufhin eine Jugendsünde, über die er jahrelang geschwiegen habe. Als Jugendlicher klaute er mit zwei Freunden ein Werbeplakat – darauf ein Dessous-Motiv von Anna Nicole Smith. Eine Zivilstreife erwischte die Drei auf frischer Tat. Die Konsequenz war eine Nacht allein in der Zelle. «Nicht schlimm, aber auch nicht schön», kommentiert Kerner heute. Später beschwerten sich die Jugendlichen wegen Freiheitsberaubung, woraufhin die Beamten tatsächlich eine Beförderungssperre erhielten. In der Show wird das Plakat eingeblendet, damit das Publikum die Anekdote direkt vor Augen hat. Beim Blick auf das Bild grinst Kerner nur vielsagend: «Ich mochte schon damals Kalligrafie – das H und das M.»

In der Show selbst wird es dann bei einer unscheinbaren Steuerfrage brenzlig. Kerner will spontan antworten, doch Jauch bremst ihn aus. Auch Till Reiners (40) und Katarina Witt (59) versuchen vergeblich, ihn vom Bauchgefühl abzubringen. Erst der Telefonjoker bringt die Rettung – und die 64'000 Euro sind gesichert.

Auch andere Stars haben wilde Geschichten aus ihrer Jugend auf Lager

Die vier wilden Ushis

Foto: Getty Images

Im Gespräch mit der Süddeutschen Zeitung schwelgt Uschi Glas (81) in Erinnerungen an ihre niederbayerische Jugend. Gemeinsam mit ihrer Clique trieb sie Lehrerinnen und Mitschüler regelmässig zur Verzweiflung. «Wir waren die ‹Vier wilden Uschis› – zusammensitzen, Pläne schmieden und die Buben ärgern», erzählt die Schauspielerin schmunzelnd. Auch wenn die Streiche aus heutiger Sicht harmlos wirken, fügt sie mit einem Hauch Reue hinzu: «Dafür schäme ich mich noch heute.»

Kein Fahrausweis

Foto: keystone-sda.ch

Im Interview mit «Esquire» blickt Robert Downey Jr. (60) auf seine turbulente Jugend zurück. Schon als Teenager geriet er ins Visier der Polizei: Ohne Führerschein setzte er sich hinters Steuer des Autos eines Freundes – und wurde prompt wegen Fahrens unter Drogeneinfluss erwischt.

Drogen als Vintage-Kleidung getarnt

Foto: GC Images

Im Podcast «The Ringer – Every Single Album» packt Miley Cyrus (32) über ihre kreativen Buchhaltungstricks aus. Um ihre Drogenausgaben vor der Buchhalterin zu verschleiern, deklarierte sie diese als «Vintage-Kleidung». Mit einem Augenzwinkern erinnert sie sich: «Jedes Mal, wenn sie mich sah, fragte sie: «Wo ist dein 15'000-Dollar John-Lennon-T-Shirt?» Um die Geschichte glaubwürdig zu halten, kaufte Cyrus tatsächlich regelmässig alte Klamotten.