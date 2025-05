Die grosse ESC-Party findet ausschliesslich in Basel statt: Die Stadt Zürich feiert den Eurovision Song Contest nur im kleinen Kreis. Bei der Stadt ging kein einziges Gesuch für ein Public Viewing ein, wie es dort am Montag auf Anfrage von Keystone-SDA hiess.

1/7 Alle Augen sind diese Woche auf Basel gerichtet. Foto: STEFAN BOHRER

Darum gehts Zürich bietet kleinere ESC-Events, aber kein grosses Public Viewing

Basel wirbt für Public Viewing im Kammgarn, Schaffhausen

ESC in Basel: Eröffnung am Sonntag, Halbfinals Dienstag/Donnerstag, Finale am Samstag Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Diese Woche ist Basel voll im ESC-Fieber, denn am Samstag findet dort das grosse Finale des Eurovision Song Contest statt. Während der ganzen Woche finden verschiedene Veranstaltungen in Basel statt. Doch in Zürich bleibt der grosse Hype aus. Auch auf ein grosses Public Viewing zum Finale wird verzichtet.

In der Stadt Zürich gibt zwar mehrere kleinere Anlässe, etwa im Millers oder im Hive Club. Dazu kommen mehrere Bars und Restaurants, die den Musikwettbewerb übertragen.

Extrazüge nach Basel

Weil es kein einziges grosses Public Viewing unter freiem Himmel gibt, dürfte Zürich aber nicht zur «Festhütte» werden. Was es hingegen gibt, sind zahlreiche Extrazüge der SBB nach Basel, vor allem für das Finale am Samstag.

Das nächste grössere Public Viewing, für das auch auf der Website der Stadt Basel geworben wird, befindet sich im Kammgarn in Schaffhausen.

Der ESC in Basel startete am Sonntag mit der Eröffnungszeremonie. Die beiden Halbfinals finden am Dienstag und Donnerstag statt, das Finale dann am Samstag. Zürich hatte sich vergeblich als Austragungsort für den ESC beworben. Die Shows hätten im Hallenstadion stattgefunden, das Eurovision Village wäre auf der Landiwiese geplant gewesen.

Ist Zürich etwa beleidigt, dass Basel sich die Rolle des Veranstaltungsorts des weltweit grössten Musikwettbewerbs schnappen konnte?