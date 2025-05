Was für ein Sonntag für Basel

Die Gesichter am Barfüsserplatz strahlen. Der FC Basel hat es geschafft und ist dank der torlosen Partie in Genf Meister. Die Fans freuts und die sind mittlerweile so zahlreich, dass die Trämmli nicht mehr durchkommen, wie es aus Basel heisst.

Der Barfüsserplatz wird immer voller. Für den öffentlichen Verkehr wirds schwierig.

Weiter gehts hier im separaten Meisterticker, wo ihr alles rund um die Mega-Fussballsause in Basel erfahrt.