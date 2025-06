Zehn Tage sind seit dem Streit mit einer Mitarbeiterin vom Globus-Sicherheitsdienst vergangen. Für Luxuslady Irina Beller hat er fatale Folgen, vor allem was ihr Psyche anbelangt. Ihr Arzt schickt sie jetzt per Anordnung in die Psychotherapie.

1/7 Luxuslady Irina Beller muss nach dem Eklat auf der Globus-Damen-Toilette auf ärztliche Anordnung hin zur psychologischen Psychotherapie. Foto: Thomas Meier

Darum gehts Irina Beller leidet unter Symptomen nach Vorfall im Globus Warenhaus

Beller fühlt sich ungerecht behandelt und wartet auf Gesprächstermin

Hausarzt verordnet Psychotherapie, Beruhigungsmittel und Schlaftabletten für Beller Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Flavia Schlittler Royal- und People-Expertin

Herzrasen, Schlafstörungen, Alpträume. So schildert Luxuslady Irina Beller (53) die Symptome, unter denen sie seit dem 26. Mai leidet. Auslöser war ein Vorfall mit einer Mitarbeiterin vom Sicherheitsdienst auf der Damentoilette im Warenhaus Globus an der Zürcher Bahnhofstrasse. Er führte zu einem Polizeieinsatz und fünf Jahren Hausverbot für die Buchautorin, wie Blick exklusiv berichtete. Seit da wartet sie auf einen Gesprächstermin, um ihre Sichtweise schildern zu können. «Ich fühle mich ungerecht behandelt. Gestern Mittwoch hätte mein Anwalt Terminvorschläge für ein persönliches Treffen erhalten sollen. Bis anhin ist dies nicht geschehen.»

Auf erneutes Nachfragen von Blick lässt Globus ausrichten, die Anwälte beider Seiten seien in Kontakt. «Für mein sensibles Gemüt ist dies alles zu viel.» Am Donnerstagmorgen ging Irina Beller deshalb zu ihrem Hausarzt. «Er schickt mich zum Psychiater. Noch nie brauchte ich Hilfe oder psychologische Betreuung. Jetzt schon. Was mir die Frau auf dem WC an Beleidigungen an den Kopf geworfen hat und mich zwanzig Minuten lang in die Ecke drängte, kann ich nicht einfach wegstecken.»

Anordnung zur psychologischen Psychotherapie

Zur ärztlichen «Anordnung psychologischen Psychotherapie» hat sie zudem ein Beruhigungsmittel gegen stressbedingte Störungen und Schlaftabletten verordnet bekommen. «Ich hoffe, dass ich mein Leben, das bis zu der belastenden Situation schon lange schön und leicht war, bald wieder geniessen kann.»