Gülshas beste Freundin Lya erkrankte mit 35 Jahren zum zweiten Mal an Krebs im Endstadium. Im Podcast «Gülsha & Maja» sprechen die Schweizer Moderatorin und ihre Freundin radikal ehrlich über den Überlebenskampf.

Darum gehts Lya Saxer erkrankte mit 35 Jahren zum zweiten Mal an Krebs und erhielt eine intensive Chemotherapie

Gülsha Adilji zog bei Lya ein, begleitete sie zu Arztterminen und verabreichte ihr Spritzen

Lya ist heute krebsfrei, doch ihre Lunge arbeitet nur noch zu 50 Prozent und ihr Herz ist schwach

Silja Anders Redaktorin People

Vor 15 Jahren lernten Gülsha Adilji (41) und ihre heute beste Freundin Lya Saxer sich bei dem damaligen Video-TV-Sender Joiz kennen. Nach einer Weile entwickelte sich zwischen den beiden Frauen eine Freundschaft fürs Leben, ein Bund, der bis heute ungebrochen ist. Doch die Beziehung der beiden wurde durch das Schicksal auf eine harte Probe gestellt.

Lya erkrankte an Krebs. Bereits zum zweiten Mal in ihrem jungen Leben musste sie eine Krebstherapie durchmachen, das erste Mal bereits im Alter von 13 Jahren. Etwas über 20 Jahre später kommt die nächste Schockdiagnose: Krebs im vierten Stadium – von vier. Es folgt eine Chemotherapie mit Maximaldosis. Hätten die Medikamente nicht angeschlagen, wäre für Lya alle Hoffnung verloren gewesen. Der Krebs ist irgendwann besiegt, doch Lya wird für immer unschöne Erinnerungen an diese Zeit haben. Ihre Lunge funktioniert nur noch zu 50 Prozent, ihr Herz wird schwach.

Hallenstadion wurde zweitrangig

Als sie damals die Diagnose bekam, war für ihre beste Freundin Gülsha klar, dass sie jetzt für Lya da sein muss. Die beiden warfen die Mitbewohnerinnen von Lya kurzerhand aus der Wohnung, damit Gülsha einziehen konnte. «Wir waren in unserer Bubble», erinnern sie sich im Podcast «Gülsha & Maja». Lya musste Stammzellen in ihrem Körper züchten und benötigte dafür jeden Tag eine Spritze. Gülsha verabreichte ihr die Spritze höchstpersönlich. Für Gülsha war klar: «Es ist dein Krebs, es ist aber auch mein Krebs!»

0:20 Zivadiliring ganz privat: «Meine Freundin bekam die Diagnose Lymphdrüsenkrebs»

Spricht Gülsha über die Zeit, nennt sie es gerne das «Krebsjahr». Während die Moderatorin privat eine der schwierigsten Phasen ihres Lebens durchgemacht habe, feierte sie beruflich einen der grössten Höhepunkte: die Hallenstadion-Show mit dem damaligen Podcast Zivadiliring. «In dieser Zeit habe ich nur gedacht: Ich bin jetzt wirklich in einem anderen Film», sagt Gülsha damals in einer Doku-Reihe von Blick. Durch Lyas Erkrankung sei ihr alles «egaler» geworden, gestand sie. Sie begleitete Lya damals zu sämtlichen Arztterminen und stand ihr zur Seite.

Im Podcast erzählt Lya, wie kritisch es um sie stand, denn man musste die Chemo zwischendurch unterbrechen. «Man hat relativ schnell gemerkt, dass ich vom einen Medikament nicht noch mehr nehmen darf, weil ich schon einmal eine Chemo hatte. Man musste die Chemo im ersten Drittel abbrechen», erzählt sie und führt weiter aus, dass man dringend einen Ersatz für das Medikament brauchte, um die überlebenswichtige Therapie fortführen zu können.

Gülsha nahm die Rolle einer Mutter ein

Gülsha wollte ihrer Freundin um jeden Preis helfen. Das sei für Lya jedoch manchmal zu weit gegangen. Als Gülsha ihr habe verbieten wollen, in den Ausgang zu gehen und zu feiern, fühlte sich Lya eingeschränkt. Erst mit Gülshas Erklärung, dass sich Lya die Woche nach dem Ausgang schlechter fühlen werde und Gülsha nicht da sei, um sich um sie zu kümmern, verstand sie, dass das Gülshas Art sei, Liebe für ihre beste Freundin zu zeigen. «Diese Fürsorge kannte ich so gar nicht», gibt sie zu.

Heute ist Lya Saxer krebsfrei, doch sie hadert mit dem Begriff. Der Sieg gegen den Krebs hat Spuren hinterlassen, die sie den Rest ihres Lebens begleiten werden.