Giuliano Lorenzo Hediger meldet sich mit besorgniserregenden Nachrichten aus dem Spitalbett: Der Schweizer TV-Star leidet an inneren Blutungen und muss sich einer Operation unterziehen.

Darum gehts Giuliano Lorenzo Hediger liegt wegen innerer Blutungen im Spital und bleibt vorerst offline

Die Ursache ist unklar, CT und Magenspiegelung sollen die Blutungsquelle im Spital abklären

Seine Pläne für einen Boxkampf gegen Tim Kühnel oder Can Kaplan sind wegen der OP vorerst offen

Laszlo Schneider Teamlead People-Desk

Schlechte Nachrichten für die Fans von Giuliano Lorenzo Hediger: Der Schweizer Reality-TV-Star und Ex der aktuellen Bachelorette Ariel (23) befindet sich aktuell in stationärer Behandlung. Wie er selbst in seiner Instagram-Story öffentlich machte, leidet er unter inneren Blutungen. «Hallo, meine Lieben. Ich bin erst mal ein paar Tage offline. Ich bin im Krankenhaus. Ich habe irgendwie innere Blutungen. Die müssen das alles abklären, aber irgendwie dauert das alles superlange», berichtet Hediger seiner Community.

Unklare Ursache

Woher die Blutungen stammen, ist bislang unklar. Um die Ursache herauszufinden, stehen für den «Love Fool»-Star weitere medizinische Untersuchungen an. «Ich weiss selber nicht genau, was ich habe. Ich muss jetzt ein CT machen und morgen vielleicht eine Magenspiegelung. Keine Ahnung», schilderte Hediger seine ungewisse Lage.

Wenig später folgte ein weiteres Update aus dem Spitalbett – und dieses hat es in sich: «Kleines Update, ich werde wohl noch ein paar Tage hierbleiben müssen. Morgen früh steht eine OP an, bei der die Blutung gestoppt werden soll. Ich hoffe, dass danach endlich alles überstanden ist.»

Boxring-Pläne rücken in den Hintergrund

Dabei hatte Hediger noch vor wenigen Wochen andere Pläne: Er wollte zurück in den Boxring. Als mögliche Gegner fasste er Reality-Star Tim Kühnel (30) sowie Unternehmer Can Kaplan ins Auge. Kaplan hatte sich zuvor siegessicher gezeigt: «Es wäre ein einfacher Kampf, bin ich ehrlich, hast nicht die Erfahrung.» Hediger konterte daraufhin mit einer Herausforderung per Instagram-Reel und wollte sogar seine Fans über den Gegner abstimmen lassen. Angesichts des bevorstehenden Eingriffs ist ein Kampf nun aber Nebensache – für Giuliano zählt einzig seine Genesung.