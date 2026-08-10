Der Aargauer Starkoch Daniel Humm verbringt gerade Ferien an der Ägäis. Mit dabei: Seine neue Frau Annabelle Dexter-Jones.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Star-Koch Daniel Humm geniesst Ferien in Griechenland mit Ehefrau Annabelle

Das Paar feiert ein Jahr Ehe mit Fotos von romantischen Momenten

Humm und Dexter-Jones heirateten 2025 nach Verlobung im Februar

Silja Anders Redaktorin People

«Griechenland, du fühlst dich wie das Europa von früher an» – mit diesen Worten meldet sich der Aargauer Starkoch Daniel Humm (49) aus den Ferien an der Ägäis. Diese schöne Auszeit geniesst Humm allerdings nicht alleine. Ehefrau Annabelle Dexter-Jones (39) begleitet ihren Liebsten.

Das Eheglück ist den beiden anzusehen. Glücklich schippern sie eng aneinandergeschmiegt übers Meer, besuchen kulturelle Stätten, geniessen griechische Feinkost und Zweisamkeit. Beim Sightseeing durfte natürlich auch die Akropolis nicht fehlen, von der Humm ebenfalls ein Foto postet.

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Paar feiert ein Jahr Ehe

Sein Lieblingsmotiv ist aber definitiv seine Ehefrau, wenn man die Bildstrecke, welche er auf Instagram teilt, durchblättert. Vergangenes Jahr gab sich das Paar in einer intimen Zeremonie das Jawort in New York. Über seine neue Ehe sagte Humm kurz nach der Hochzeit im Interview mit «GaultMillau»: «Es hat etwas Endgültiges, das Sicherheit vermittelt, und gleichzeitig gibt uns die Ehe Freiheit.» Ehefrau Annabelle Dexter-Jones bestätigte damals: «Es ist eine Ruhe eingekehrt wie nie zuvor.»

Wie tiefenentspannt die beiden durch ihre Ehe geworden sind, ist ihnen auf den Ferieneindrücken anzusehen. Die «Magie», von der Dexter-Jones im Interview sprach, ist also noch nicht verflogen.

Auch abseits der Ferien scheint es im Haushalt von Humm und Dexter-Jones harmonisch zuzugehen. «Es gibt nicht viel Drama bei uns», sagte die US-Schauspielerin gegenüber «GaultMillau» – auch wenn «wir natürlich unsere Momente haben. Wir wissen, wer wir sind, und so ist das Zusammensein etwas Besonderes», schwärmte der Koch.

Verlobt hatte sich das Paar im Februar 2025, kein halbes Jahr später waren sie Mann und Frau – kein Jahr, nachdem sie erstmals als Paar bei den US Open gesichtet wurden.