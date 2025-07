Eine Woche ist es her, seit Daniel Humm seiner Annabelle das Jawort gegeben hat. Nun schwärmt er auf Instagram von seiner grossen Liebe und gewährt einen weiteren Einblick in die Feierlichkeiten.

1/5 Seit bald einer Woche verheiratet: Annabelle Dexter-Jones und Daniel Humm. Foto: Instagram / Daniel Humm

Darum gehts Daniel Humm heiratet Anabelle Dexter-Jones und teilt Hochzeitsfotos auf Instagram

Braut trägt bestickten Hochzeitsschleier im Stil der 1920er-Jahre

Paar wurde im September 2024 erstmals gemeinsam gesehen, Verlobung folgte im Februar Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Saskia Schär Redaktorin People

Seit einer Woche geht der Schweizer Starkoch Daniel Humm (48) als verheirateter Mann durchs Leben. Auf Instagram teilt er nun weitere Schnappschüsse der Hochzeit und vor allem von seiner Braut, der US-amerikanischen Schauspielerin Annabelle Dexter-Jones (38). Was dabei besonders auffällt, ist ihr bestickter Hochzeitsschleier im Stil der 1920er-Jahre. Die Enden davon sind mit je einem Ring an ihrem linken sowie rechten Mittelfinger befestigt, was dem zarten Stück Stoff Bewegung und gleichzeitig Eleganz verleiht. Für Humm könnte das nicht passender sein, teilen die Braut und ihre Hochzeitsgarderobe doch dieselbe Schönheit. «Eine Schönheit, die aus einer anderen Zeit zu kommen scheint».

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

In einem weiteren Beitrag richtet er rührende Worte an seine frisch angetraute. «Meine geliebte Annabelle, als ich dich traf, verwandelte sich meine Welt von Schwarz-Weiss in Farbe. Vom ersten Moment an fühlte ich mich so stark. Ich wusste, dass es etwas Tiefgründiges war, aber ich kannte noch nicht das ganze Ausmass» schreibt der 48-jährige Schweizer. Während ihrer gemeinsamen Zeit habe sich dieses Etwas jedoch in etwas viel Grösseres entwickelt, als er es sich jemals hätte vorstellen können.

«Das Leben vor dir ergab nicht immer einen Sinn. Jetzt, mit deiner Magie und deinem Licht, haben sich alle Teile zusammengefügt. Ich bin der glücklichste Mensch auf der ganzen Welt, dich meine Frau nennen zu dürfen. Ich liebe dich unendlich.»

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Wenns passt, wieso auch warten?

Bei Humm und Dexter-Jones ging alles Knall auf Fall. Im September 2024 wurden die beiden erstmals gemeinsam als Paar gesehen, dies bei den US Open, im Februar folgte dann die Verlobung. Humm, der das weltberühmte New Yorker Restaurant Eleven Madison Park führt, war 2021 während nicht mal eines Jahres mit dem Hollywood-Star Demi Moore liiert und bereits einmal verheiratet. Für Dexter-Jones ist es die erste Ehe.