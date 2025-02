1/5 Der Aargauer Daniel Humm gehört zu den besten Köchen der Welt. Foto: Marco Grob

Schweizer Küchenchef Daniel Humm macht Heiratsantrag mit ungewöhnlichem Geschenk

Gemälde zeigt halbnackte Verlobte Annabelle Dexter-Jones mit Diamantring

Der renommierte Schweizer Küchenchef Daniel Humm (48), der mit dem Eleven Madison Park in New York eines der besten Restaurants der Welt führt, hat seiner Partnerin, der «Succession»-Schauspielerin Annabelle Dexter-Jones (38), offenbar einen Heiratsantrag gemacht. Wie «Page Six» berichtet, überraschte Humm die 38-Jährige mit einem ungewöhnlichen Geschenk: einem halbnackten Gemälde von ihr selbst. Auffallend: Die Frau auf dem Bild trägt einen dicken Diamantring.

Das Werk, geschaffen vom bekannten Künstler Francesco Clemente (72), zeigt Dexter-Jones oberkörperfrei und mit gespreizten Beinen, wobei sie einen Diamantring trägt. Humm teilte Bilder des Gemäldes sowie Fotos des Paares mit dem Künstler auf Instagram. In seinem Beitrag schrieb der 48-jährige Koch: «Wenn man es weiss, weiss man es. Mit dir war es so offensichtlich. Nie hätte ich mir vorgestellt, dass jemand so Besonderes existieren würde, und du hast mir gezeigt, was wahre Liebe ist. Gemeinsam werden wir für immer auf dieser Reise sein.»

Bekannte Familie

Laut «Page Six» haben Insider die Verlobung des Paares bestätigt. Es bleibt jedoch unklar, ob der Antrag direkt mit dem Gemälde erfolgte oder ob es sich um ein zusätzliches Geschenk handelt. Angesichts der Tatsache, dass ein anderes Clemente-Gemälde 2022 für 1,9 Millionen Dollar versteigert wurde, handelt es sich in jedem Fall um eine grosszügige Geste.

Humm und Dexter-Jones wurden erstmals im September letzten Jahres als Paar gesichtet, als sie sich bei den US-Open küssten. Für den Chefkoch des renommierten New Yorker Restaurants Eleven Madison Park ist es die zweite Ehe, während Dexter-Jones zum ersten Mal heiratet.

Die Schauspielerin stammt aus einer bekannten Künstlerfamilie. Ihr Vater ist Mick Jones (80) von der Band Foreigner, und zu ihren Halbgeschwistern zählen der Produzent Mark Ronson (49) sowie die Designerin Charlotte Ronson (47) und DJ Samantha Ronson (47). Humm, der als einer der besten Köche der Welt gilt, war zuvor mit Demi Moore (62) liiert. Auf eine Anfrage seitens Blick hat Humm bisher noch nicht reagiert.