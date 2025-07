Daniel Humm hat die Schauspielerin Annabelle Dexter-Jones geheiratet. Jetzt spricht der Starkoch erstmals im Doppelinterview über seine Hochzeit und was er an seiner Ehefrau schätzt.

Paar fühlt sich in der Ehe angekommen und erlebt wachsende Magie

Humm (48) und Dexter-Jones (38) gaben sich Ende Juni das Jawort

«Das Leben vor dir ergab nicht immer einen Sinn» – diese rührende Liebeserklärung machte Starkoch Daniel Humm (48) seiner frisch Angetrauten Annabelle Dexter-Jones (38).

Ende Juni gaben sich Humm und Dexter-Jones in New York in einer intimen Zeremonie das Jawort. Jetzt gaben die beiden ein erstes Doppelinterview – zu lesen in der aktuellen Ausgabe der «Schweizer Illustrierten» und auf «Gault Millau» – und sprachen erstmals öffentlich über ihre Beziehung und die Hochzeit.

Die beiden fühlen sich angekommen in der Ehe

Eben erst sind sie von einer Vulkan-Besteigung auf Sizilien zurückgekehrt, nun wollen sie sich eine kleine Auszeit gönnen. Die ersten Tage als Ehepaar sind vorbei. Hat sich ihre Beziehung durch die Bezeichnungen «Ehemann» und «Ehefrau» geändert? «Es fühlt sich auf eine gute Art anders an», verrät Humm. «Es hat etwas Endgültiges, das Sicherheit vermittelt, und gleichzeitig gibt uns die Ehe Freiheit.» Annabelle Dexter-Jones ergänzt: «Es ist eine Ruhe eingekehrt wie nie zuvor.»

«Die Magie nimmt noch immer zu»

Kennengelernt haben sich die beiden an einer Hochzeit. «Es war erstaunlich, dass wir uns noch nie begegnet waren, weil wir einen grossen gemeinsamen Freundeskreis haben», sagt Daniel Humm. Nach dem Abend habe er zu einer gemeinsamen Bekannten gesagt: «Das wird meine neue Freundin.» Trotz dieser selbstsicheren Aussage sagte Annabelle Dexter-Jones «Nein», als der Schweizer sie nach nur wenigen Tagen fragte, ob sie seine Freundin sein wolle. «Mir war irgendwie klar, dass wir zusammenkommen würden, aber ich wollte nichts verpassen – alle diese Etappen, die ganze Magie des Kennenlernens. Und die Magie nimmt sogar noch immer zu», sagt die Schauspielerin.

«Annabelle sollte einen Monat für Aufnahmen zu einem neuen Film verreisen. Und ich wollte wissen, wo wir stehen», erklärt Humm, weshalb er es so eilig hatte.

Durch und durch harmonische Beziehung

Auf den Fotos der Hochzeit sieht man ganz eindeutig: Da haben sich zwei gefunden, die miteinander glücklich sind. Ihr Sinn für Humor und Kreativität verbindet die beiden besonders, sagt Dexter-Jones, ebenso «die Neugier und die Freude daran, Dinge zu entdecken». Beim ersten Treffen mit Daniel Humm sei es für sie gewesen, «als hätte ich mein jüngeres Ich getroffen». Humm bestätigt diese tiefe Verbindung. «Es ist, als wären wir zusammen aufgewachsen», so der Starkoch. «Wir nehmen uns selbst nicht so ernst. Und wir können viel voneinander lernen.»

Auch ansonsten scheint es im Haushalt von Humm und Dexter-Jones harmonisch zuzugehen. «Es gibt nicht viel Drama bei uns», sagt die US-Schauspielerin – auch wenn «wir natürlich unsere Momente haben. Wir wissen, wer wir sind, und so ist das Zusammensein etwas Besonderes», schwärmt der Koch.