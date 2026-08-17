Endlich Regen! Nach einer langen Trockenphase und Hitze jubelt die Schweiz über den Wetterumschwung. Promis wie Sara Leutenegger und Elena Miras feiern das kühle Nass sogar auf Instagram – tanzend im Regen.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Der Regen bringt nach langer Trockenheit und Hitze in der Schweiz Erleichterung

Prominente wie Sara Leutenegger und Elena Miras feiern den Wetterumschwung

Regen sorgt für Freude: Schweiz und Deutschland litten unter hohen Temperaturen

Saskia Schär Redaktorin People

Es ist August und somit der letzte Sommermonat für dieses Jahr. Doch mit Sünnele und Bädele ist heute nichts – und das freut hierzulande so manch einen. Nach rekordhohen Temperaturen und einer ausgiebigen Trockenphase, die ungewohnt tiefe Pegelstände zur Folge hatte, ist das kühle Nass mehr als willkommen.

Auf Instagram feiert die Unternehmerin und Ex-«GNTM»-Kandidatin Sara Leutenegger (32) den Wetterumschwung mit einem Tanz mitten im Regen und dem halbwegs passenden Song «It's Raining Men». «Uf dä Moment, wo die ganz Schwiz druf gwartet het», schreibt sie zu ihren Freudensprüngen.

Ob es auch bei Mona Vetsch (51) ein Tänzchen gegeben hat, ist nicht bekannt. Klar hingegen ist, dass die Moderatorin den Regentropfen nicht ausgewichen ist und ein Selfie mit nassen Haaren postet, auf dem sie breit in die Kamera grinst. «Freut ihr euch grad auch so drüber?», will sie von ihren Followern wissen.

«Es ist einfach wundervoll»

Eine die sich ganz bestimmt freut, ist Reality-Sternchen Elena Miras (34). «Ich glaube, ich war noch nie so glücklich wie, dass es heute regnet. Mein Rasen sagt Danke», meint sie auf Instagram. Auch die temperamentvolle und heissblütige Miras selbst hat es für den Moment mit den hohen Temperaturen gesehen. «Es kühlt endlich mal ein bisschen ab. Es ist einfach wundervoll.»

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Doch das nasse Gut erfreut nicht nur hierzulande, sondern auch bei unserem nördlichen Nachbarn. Auch Deutschland hatte in den vergangenen Wochen mit der Trockenheit und aussergewöhnlich hohen Temperaturen zu kämpfen. Umso glücklicher zeigt sich nun Anna-Maria Ferchichi (44) über das Nass. «Ich freue mich über den Regen – soooooo gemütlich», meint die Achtfach-Mama auf Instagram.



