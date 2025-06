Am Samstagabend holte sich Luca Hänni den Sieg bei «Eltons 12». Unter anderem hatte er das einer speziellen Technik zu verdanken, mit der er ein Stand-up-Paddleboard versorgte und so Sänger Max Giesinger weit hinter sich liess.

Darum gehts Luca Hänni gewinnt bei «Eltons 12» und setzt Erfolgsserie fort

Ungewöhnliche Methode beim Paddleboard-Spiel erinnert an «Magic Mike»-Szene

Hänni gewinnt 100'000 Euro und steht erstmals auf «Bilanz»-Liste

Silja Anders Redaktorin People

Es wirkt fast so, als könnte Luca Hänni (30) nicht verlieren und alles in Gold verwandeln, was er anfasst. Er gewann 2012 bei «Deutschland sucht den Superstar», siegte in der achten Staffel der deutschen Ausgabe von «The Masked Singer», tanzte sich mit Christina Hänni (35) – damals noch Luft – 2021 aufs Treppchen bei «Let's Dance» und eroberte gleichzeitig das Herz der Tänzerin im Sturm. Und nicht zu vergessen: Seine Teilnahme am ESC 2019, wo er Vierter wurde.

Er singt, tanzt, schauspielert und holte sich nun sogar den Sieg bei «Eltons 12». In der Sendung musste er gegen elf weitere Musiker aus dem deutschsprachigen Raum antreten und sich in verschiedenen Spielen beweisen. Bei «Eltons 12» treten immer 12 Kandidatinnen und Kandidaten gegeneinander an, die eine bestimme Sache verbindet – Job, Hobby, TV-Format. Im Finale stehen am Ende drei Finalisten und kämpfen um 100'000 Euro.

Aus «Magic Mike» wird «Magic Luca»

Luca Hänni konnte sich in der Folge der «Musiker» erfolgreich gegen die Konkurrenz durchsetzen. Und dabei wandte der Berner zum Teil fast fragwürdige Methoden an. Als er gegen den Sänger Max Giesinger (36) antrat, mussten die beiden zuerst die Luft aus einem Stand-up-Paddleboard rauslassen, dieses dann durch einen schmalen Schlitz in eine Box stopfen und die Paddles ebenfalls auseinanderbauen und in die Box geben.

Mit einem Mal legte sich Luca Hänni auf das Board und hüpft mit seinem ganzen Körper darauf herum – und erinnerte dabei eher an eine Stripper-Szene aus dem US-Film «Magic Mike» (2012). Frank Buschmann (60), der das Ganze kommentierte, war hörbar amüsiert über Hännis ungewöhnliche Methode. Die Fans finden es ebenfalls unterhaltsam, wie man in den Kommentaren auf Instagram lesen kann. «Sieht vielversprechend aus», heisst es da etwa oder auch «Uh ajajaj – ohne Worte» sowie etliche Lach-Emojis.

Am Ende bewies Luca Hänni aber tatsächlich: Wenn es blöd aussieht, aber funktioniert, ist es nicht blöd. Denn er schaffte es vor Max Giesinger, alle Teile in der Box zu verstauen. Doch nicht nur das: Im Finale trat er gegen The BossHoss-Sänger Alec Völkel (53) an – und gewann. Und somit ist Luca Hänni, der erstmals auf der «Bilanz»-Liste der «100 unter 40» steht, mal eben um 100'000 Euro reicher.

