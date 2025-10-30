Dada Ante Portas bekommt familiäre Verstärkung. Marlon Mathieu, der Sohn des Gitarristen Lukas Schaller, bringt sein Geschäftswissen in die Band ein. Der 21-jährige Euroskills-Goldmedaillengewinner hilft bei Merchandising und Social Media.

Darum gehts Dada Ante Portas veröffentlicht neues Album. Sohn des Gitarristen unterstützt die Band

Marlon Mathieu gewann Goldmedaille bei Euroskills in Entrepreneurship/Business-Development

Seit 1996 sind Dada Ante Portas als Band aktiv. Länger, als der Sohn von Gitarrist und Sänger Lukas Schaller (50) auf der Welt ist. Nun bringt sich auch Marlon Mathieu (21) im Bandgeschehen ein. Allerdings nicht musikalisch: Sein Engagement bezieht sich auf Geschäftsangelegenheiten. Kein Wunder: Er wurde letztes Jahr nicht nur an den Swissskills, sondern dieses Jahr auch Mitte September an den europäischen Berufsmeisterschaften Euroskills in Herning (Dänemark) in der Kategorie Entrepreneurship/Business-Development mit der Goldmedaille ausgezeichnet. Vater Lukas zeigt sich total stolz.

«Als Marlon noch ein Kind war, ging ich immer zum Fussball mit. Aber das war viel grösser. So etwas Emotionales habe ich noch nie gespürt. Es freut mich, dass er diesen Weg gehen kann. Er ist da total in seinem Element», schwärmt Papa Lukas Schaller. Die Aufgabe: Mathieu und sein Kollege Leonardo Soares Sousa bekamen eine Problemstellung und mussten innert drei Tagen einen fiktiven Businessplan entwickeln, um das Rechtssystem benachteiligten Menschen zugänglicher zu machen. «An den Swissskills war ich extrem nervös. Aber in Dänemark war das komplett weg. Ich habe mich auf den Spass fokussiert», sagt Marlon.

Sohn Marlon bringt sich im Bandgeschäft ein

Marlon Mathieu hat selbst das KV absolviert, zuvor eine Lehre als Zeichner angefangen und diese dann abgebrochen. «Ich war mega unglücklich dort», erinnert er sich. Gut für ihn: Sein Papa Lukas kennt sich aus mit der Berufswahl, neben der Musikkarriere coacht er Jugendliche in Luzern, die keine Lehrstelle gefunden haben.

Das Wissen von Marlon kommt auch Dada Ante Portas zugute: «Ich habe ihnen schon bei diversen Dingen geholfen, beispielsweise beim Fanartikel-Verkauf. Und bezüglich sozialen Medien habe ich Druck gemacht, dass sie das mehr verfolgen sollen», meint er mit einem Lachen. «Ich habe da ja auch Spass daran, die Band ist auch ein Teil von mir», sagt er.

Vater und Sohn gemeinsam auf Tournee

Mit der vierköpfigen Luzerner Band wird er jetzt noch enger zusammenwachsen. Schon in der Kindheit war er oft bei Live-Terminen dabei und sah, was es heisst, auf einer Bühne zu stehen. Nun bringt er sich hinter den Kulissen ein. So auch am 31. Oktober, wenn nicht nur das neue Album der Band, «TEN», erscheint, sondern auch Tourbeginn in der Mühle Hunziken in Rubigen BE ist. «Er und sein Kollege von den Euroskills, Leo, sind, wenn sie Zeit haben, für die sozialen Medien auf dieser Tournee verantwortlich», erklärt Papa Lukas Schaller. «Leo kommt zum ersten Mal in diesem Rahmen auf eine Tour mit. Es ist eine totale Win-win-Situation. Schön, dass die Band jetzt auch zur Familiensache wird.»