Die irische Boyband Westlife kommt für ihr 25-jähriges Jubiläum in die Schweiz. Am 26. November 2026 treten sie im Zürcher Hallenstadion auf, als Teil ihrer Welttournee mit Klassikern und neuem Material.

1/5 Shane Filan (v.l.), Nicky Bryne und Kian Egan gehen im kommenden Jahr auf Tour. Foto: Westlife

Darum gehts Westlife kommt für 25-Jahre-Jubiläum in die Schweiz für ein Konzert

Tournee startet im September mit Stopps in mehreren europäischen Ländern

Band verkaufte über 55 Millionen Tonträger und 6 Millionen Konzerttickets weltweit Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Saskia Schär Redaktorin People

Die irische Popband kommt für ihr 25-Jahr-Jubiläum für ein Konzert in die Schweiz, genauer gesagt ins Hallenstadion in Zürich Oerlikon am 26. November 2026. Um 20 Uhr beginnt das Konzert im Rahmen ihrer «Westlife 25: The Anniversary World Tour».

Die Tournee startet im nächsten September und macht neben zahlreichen Stopps in Grossbritannien – darunter Glasgow, Brighton und London – auch in Frankreich, Deutschland, Dänemark, Schweden, Norwegen, den Niederlanden, Belgien und eben der Schweiz Halt.

Die alten und neuen Fans kommen dabei in den Genuss ihrer bekannten Klassiker wie «You Raise Me Up», «Uptown Girl» oder «Flying Without Wings». Doch es gibt auch neues Material, wie beispielsweise der Song «Chariot», an dem unter anderem Ed Sheeran (34) mitgewirkt hat. Alle soeben erwähnten Songs sowie zahlreiche weitere werden auf dem kommenden Album «25 – The Ultimate Collection» von Westlife zu hören sein, welches am 13. Februar erscheint.

Über 55 Millionen verkaufte Tonträger

Westlife besteht aus den vier Männern Shane Filan (46), Nicky Byrne (47), Kian Egan (45) und Mark Feehily (45). Bis 2004 war auch noch Brian McFadden (45) Teil der Boyband. Gemeinsam feierten sie besonders zu Beginn der 2000er-Jahre grosse Erfolge, lächelten von so manchen Postern in zahlreichen Teenie-Zimmern. Mit ihren gefühlvollen Balladen holten sie sich allein in Grossbritannien 14 Nummer-1-Hits – mehr als jede andere Boyband, mit Ausnahme der Beatles. Zudem verkauften sie über 55 Millionen Tonträger und über sechs Millionen Konzerttickets weltweit.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

2012 löste sich die Band nach einer Abschiedstour offiziell auf, 2019 feierten sie ihre Wiedervereinigung. «Dieses Jahr ist es 25 Jahre her, dass wir diese unglaubliche Reise gemeinsam begonnen haben, und es fühlt sich immer noch wie der Anfang an. Die Unterstützung unserer Fans war unglaublich, und es ist etwas ganz Besonderes, dies mit dieser Welttournee, neuer Musik und einem brandneuen Album zu feiern. Wir können es kaum erwarten, euch alle auf Tour zu sehen und dieses nächste Kapitel gemeinsam zu erleben», lässt die Band verlauten.

Der Vorverkauf läuft während 24 Stunden ab dem 30. Oktober 2025 um 10 Uhr. Danach beginnt der reguläre Verkauf auf ticketcorner.ch.