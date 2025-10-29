Um auf nachhaltigen Konsum hinzuweisen, findet am 8. November 2025 zum sechsten Mal der Secondhand Day statt. Diesmal mit prominenter Unterstützung. Nemo gibt das legendäre ESC-Kleid von Basel weiter und spendet den Erlös für einen guten Zweck.

1/5 Das legendäre Outfit von Nemo beim Auftritt am ESC in Basel dürfte vielen in Erinnerung geblieben sein. Foto: Ostrohliad

Darum gehts Secondhand Day findet zum 6. Mal statt. Er will für nachhaltigen Konsum sensibilisieren

Nemos ESC-Outfit wird versteigert, Erlös geht an Queeramnesty

Auktion startet am 29. Oktober mit Anfangsgebot von 1 Franken

Lucien Esseiva Teamlead People-Desk

Bereits zum sechsten Mal findet am 8. November 2025 der nationale Aktionstag Secondhand Day statt. Mit dem Ziel, die Schweizer Bevölkerung für nachhaltigen Konsum zu sensibilisieren. Rund 700 Online-Marktplätze, Secondhand-Shops, Vintage-Stores, Flohmärkte, Brockenhäuser und weitere sogenannte Circular Heroes beteiligten sich in den vergangenen Jahren mit Spezialaktionen und Aktivitäten, um auf nachhaltigen Konsum aufmerksam zu machen.

Dieses Jahr bekommt der Secondhand Day prominente Unterstützung: Nemo (26) ist mit von der Partie. Mehr als das: Das legendäre Outfit des diesjährigen ESC in Basel wird versteigert. Das Kleid ist nicht nur ein einzigartiges ESC-Sammlerstück – es ist ein absolutes Unikat und wurde eigens für den Auftritt auf Nemos Körper geschneidert. Sogar die Perücke mit dem roten Pagenschnitt ist Teil der Auktion. «Dieses Outfit ist perfekt für die Aktion. Es ist Teil unseres ESC-Siegs und der Austragung hier in der Schweiz. Ich sehe darin ein Stück Geschichte, das wir damit geschrieben haben, und bin sehr stolz darauf», sagt Nemo.

Ein Stück Geschichte ab 1 Franken

Die Versteigerung des Nemo-Outfits läuft auf dem Online-Marktplatz Ricardo, Mitinitiant des Secondhand Days. Die Onlineauktion startet am 29. Oktober 2025 mit einem Anfangsgebot von CHF 1.00 und endet am Secondhand Day, dem 8. November 2025. Es ist anzunehmen, dass Nemos Kleid einen schönen Batzen in die Kasse spülen wird. Der gesamte Erlös kommt Queeramnesty zugute, einer Organisation, die sich für die Rechte von LGBTI-Menschen einsetzt. Hier geht es direkt zur Auktion (ab dem 29. Oktober 2025).

Der Secondhand Day ist nicht nur digital. Am Samstag, 8. November, findet auf dem Josef-Areal in Zürich ein Floh- und Tauschmarkt mit Musik, Food und Drinks statt.



