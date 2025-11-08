So viel brachte Nemos ESC-Outfit ein

Das Bühnenoutfit von ESC-Star Nemo wurde erfolgreich versteigert. Der gesamte Erlös geht an Queeramnesty, eine Organisation, die sich für die Rechte von LGBTI-Menschen einsetzt.

Fynn Müller People-Redaktor

Nemos ikonisches ESC-Outfit vom Auftritt am Eurovision Song Contest in Basel hat einen neuen Besitzer gefunden. Im Rahmen des sechsten nationalen Secondhand-Tages kam das Kleidungsstück inklusive der roten Perücke auf Ricardo unter den Hammer – und hat 3514 Franken erzielt!

Der gesamte Erlös geht an Queeramnesty, die sich für die Rechte von LGBTI-Menschen einsetzen. Die Auktion startete am 29. Oktober mit einem Startpreis von nur einem Franken.

Für Nemo hatte das Kleid einen ganz besonderen Wert. «Dieses Outfit ist perfekt für die Aktion. Es ist Teil unseres ESC-Siegs und der Austragung hier in der Schweiz. Ich sehe darin ein Stück Geschichte, das wir damit geschrieben haben, und bin sehr stolz darauf», wird Nemo in der Pressemitteilung zitiert.

«Ich freue mich riesig, dass dieses Stück Geschichte weiterlebt – und gleichzeitig etwas bewirken kann», fügte Nemo im Vorfeld der Auktion an.