DE
FR
Abonnieren

Es wurde versteigert
So viel brachte Nemos ESC-Outfit ein

Das Bühnenoutfit von ESC-Star Nemo wurde erfolgreich versteigert. Der gesamte Erlös geht an Queeramnesty, eine Organisation, die sich für die Rechte von LGBTI-Menschen einsetzt.
Publiziert: vor 41 Minuten
Teilen
Anhören
Kommentieren
1/4
Nemos ikonisches Bühnenoutfit wurde für 3514 Franken versteigert.
Foto: zVg

Darum gehts

  • Nemos ESC-Outfit wurde für 3514 Franken versteigert
  • Der Erlös geht an Queeramnesty zur Unterstützung von LGBTI-Rechten
  • Die Auktion begann mit einem Startpreis von 1 Franken
Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler.
JouSchu_Mueller_Fynn.jpg
Fynn MüllerPeople-Redaktor

Nemos ikonisches ESC-Outfit vom Auftritt am Eurovision Song Contest in Basel hat einen neuen Besitzer gefunden. Im Rahmen des sechsten nationalen Secondhand-Tages kam das Kleidungsstück inklusive der roten Perücke auf Ricardo unter den Hammer – und hat 3514 Franken erzielt! 

Der gesamte Erlös geht an Queeramnesty, die sich für die Rechte von LGBTI-Menschen einsetzen. Die Auktion startete am 29. Oktober mit einem Startpreis von nur einem Franken. 

Mehr zu Nemo
ESC-Bühnenoutfit von Nemo kommt unter den Hammer
Mit Video
Ab 1 Franken mitsteigern
ESC-Bühnenoutfit von Nemo kommt unter den Hammer
Nemo verbringt Nacht im Schutzbunker
Mit Video
«Kiew stand unter Beschuss»
Nemo verbringt Nacht im Schutzbunker
«Meine Wohnung habe ich dank Blick gefunden»
Mit Video
Interview
Nemo über Umzug nach Paris
«Meine Wohnung habe ich dank Blick gefunden»
Trauffer und Nemo überraschen in Thun
Vor 20'000 Fans
ESC-Star Nemo überrascht am Energy Air

Für Nemo hatte das Kleid einen ganz besonderen Wert. «Dieses Outfit ist perfekt für die Aktion. Es ist Teil unseres ESC-Siegs und der Austragung hier in der Schweiz. Ich sehe darin ein Stück Geschichte, das wir damit geschrieben haben, und bin sehr stolz darauf», wird Nemo in der Pressemitteilung zitiert. 

«Ich freue mich riesig, dass dieses Stück Geschichte weiterlebt – und gleichzeitig etwas bewirken kann», fügte Nemo im Vorfeld der Auktion an.

Externe Inhalte
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.
Teilen
Fehler gefunden? Jetzt melden
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen