Deutscher Influencer haut DJ Bobo in die Pfanne

Er heisst Deniz aka Fleischskopf – und macht Comedy auf Instagram. Sein neuestes Opfer: DJ Bobo. Diesen steckt er kurzerhand in Berufe, die er ihm anhand seines Aussehens geben würde.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft DJ Bobo: Erfolgreichster Schweizer Musiker mit 15 Millionen verkauften Tonträgern

Deutscher Influencer namens Fleischskopf vergleicht DJ Bobos Fotos humorvoll mit Berufsbildern

Fans feiern Vergleiche, loben auch Bobos skandalfreie Karriere seit 30 Jahren

Saskia Schär Redaktorin People

Mit 15 Millionen verkauften Tonträgern ist DJ Bobo der erfolgreichste Musiker der Schweiz. Schaut sich der deutsche Influencer Fleischskopf allerdings Fotos von René Baumann (58) – wie DJ Bobo bürgerlich heisst – an, so kommen ihm ganz andere Berufe als Musiker in den Sinn.

«Das ist ein Zauberer, den kann man buchen und der fasst euch alle ein bisschen zu sehr an», meint er zu einem Foto, welches DJ Bobo in schwarzer Lederjacke mit Stehkragen zeigt. Auf einem anderen Bild trägt er ein weisses T-Shirt und schaut seitlich von unten in die Kamera, was «Fleischskopf» direkt an einen Physiotherapeuten – «bei dem man so den ... durch die weisse Hose immer sehen kann» – erinnert.

Ein weiteres Bild lässt den Influencer an einen Bofrost-Fahrer denken. «Und der wird so geliebt von den Omas». So sehr gar, dass er bereits «viele Enkelkinder schon aus dem Erbe gekegelt» habe. Weiter sieht er sich beim Anblick von DJ Bobo an einen Vater eines Kindheitsfreundes erinnert, der «einen früher immer nach dem Handballtraining nach Hause gefahren» habe und nun geschieden sei. Die letzte DJ-Bobo-Version ist ein Vertrauenslehrer, der versucht, «den Zugang zu den Jugendlichen niedrigschwellig zu halten und bietet denen sogar das Du an, aber der wird trotzdem nur von allen Herr Opfer genannt.»

«DJ Bobo ist so eine Süssmaus»

Für seine humorvollen Vergleiche erhält der Deutsche in den Kommentaren viel Zuspruch. «Diese Assoziationen sind einfach so grossartig. 100% nachvollziehbar», sagt ein Nutzer. «Unser Bofrost-Bote hat halt wirklich ausgesehen wie der. Sogar gleicher Nachname», so ein weiterer Kommentar. «Gut auch, dass zu allen Charakteren der Name René halt passen würde. Der Bofrost René, der Physio René etc.» Oder: «Warum passen alle so perfekt?» Das sind nur einige der Wortmeldungen, die unter dem Beitrag zu finden sind.

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Eine weitere Userin lobt indes nicht die Kreativität des Influencers, sondern den Schweizer Musiker selbst. «DJ Bobo ist so eine Süssmaus. Kein Skandal in den letzten 30 Jahren». Und was meint die «Süssmaus» DJ Bobo selbst zu den Assoziationen? Bisher nichts, eine Blick-Anfrage ist derzeit hängig.

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