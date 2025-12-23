Lori Glori (66) ist die Stimme hinter vielen DJ-Bobo-Songs. Nach jahrelangen Kämpfen um eine faire finanzielle Beteiligung an den Welthits kämpft sie nun um ihr Aufenthaltsrecht in der Schweiz. Das steht auf der Kippe.

Darum gehts Sängerin Lori Glori droht der Entzug ihrer Niederlassungsbewilligung wegen langer Auslandsaufenthalte

Glori sang für DJ-Bobo-Hits, trat unwissentlich Urheberrechte ab

Ihre Niederlassungsbewilligung C besitzt sie seit 2021

Die Sängerin Lori Glori (66) ist emotional am Ende. Über 30 Jahre ist es her, seitdem sie mehreren Welthits von DJ Bobo (57) ihre Stimme gegeben hat – und dabei fast leer ausgegangen ist. Sie sang die Melodien von «Pray», «There’s a Party» oder «Respect Yourself».

Nun kämpft sie erneut, diesmal um ihre Existenz in der Schweiz. Ihr droht die Ausschaffung. Die Behörden wollen ihr die Niederlassungsbewilligung C entziehen, die sie seit 2021 besitzt. Das zeigen Dokumente, die Blick vorliegen.

Lange Aufenthalte im Ausland

Doch alles von vorne: In einem Brief des Amtes für Migration, Integration und Bürgerrecht des Kantons Basel-Landschaft steht, dass die gebürtige Amerikanerin im April 2015 in die Schweiz eingereist war – nachdem sie ihren Ehemann, einen Schweizer Bürger, geheiratet hatte. Dadurch habe sie eine Aufenthaltsbewilligung erhalten, die sechs Jahre später zu einer Niederlassungsbewilligung wurde.

Mit dieser hätte Lori Glori eigentlich ein unbeschränktes Aufenthaltsrecht in der Schweiz. Doch die Behörden erklären, dass sich die Sängerin in den letzten Jahren mehrheitlich im Ausland aufgehalten habe – und das ist ein Problem. «Die Niederlassungsbewilligung erlischt nach sechs Monaten, wenn die ausländische Person die Schweiz verlässt, ohne sich abzumelden», steht im Brief des Amtes.

Wegen Corona länger in Malta

Gegenüber Blick bestätigt die Sängerin diverse Auslandsaufenthalte. «Für meine Karriere muss ich herumreisen, sonst kann ich nicht arbeiten», sagt sie. Dass die Aufenthalte nicht länger als ein halbes Jahr sein dürfen, habe sie nicht gewusst.

«Im Jahr 2019 bin ich nach Malta gereist und kam 2021 wieder zurück in die Schweiz», erzählt sie. Dieser Aufenthalt sei nicht so lange geplant gewesen, aber die Corona-Zeit habe ihre Rückreise erschwert und verzögert.

Nun muss sie den Behörden beweisen, dass die Schweiz seither wieder ihr Lebensmittelpunkt ist. Die bisher von Glori eingereichten Dokumente und Angaben reichen dem Amt offenbar nicht. «Aus diesem Grund erwägen wir das Erlöschen Ihrer Niederlassungsbewilligung», steht im Brief.

Ausweisverlust sorgt für Probleme

Diese Nachricht trifft die 66-Jährige wie ein Schlag. «Im Moment geht es mir nicht gut», sagt sie. Sie leide an einer starken Depression. «Das alles ist zu viel für mich. Die Musik ist meine Arbeit, doch das alles raubt mir meine Kreativität.»

Früher hatte sich ihr Ehemann um Behörden-Angelegenheiten gekümmert. Seit rund zwei Jahren ist ihm dies aus gesundheitlichen Gründen aber nicht mehr möglich. Familiäre Umstände machten die Situation zusätzlich kompliziert und führten vor wenigen Wochen zur Scheidung.

Ein Problem jagt das andere

Nun ist die 66-Jährige in einer verzwickten Lage, der Papierkram bereitet ihr grosse Schwierigkeiten. Dummerweise hat sie auch noch ihren Ausländerausweis verloren. Nachdem sie den Verlust bei der Polizei gemeldet hatte, sei es zu Problemen mit den Migrationsbehörden gekommen.

Ein Umzug stellt die Sängerin vor weitere Probleme. Für eine neue Wohnung im Kanton Basel-Stadt hat sie ihren ursprünglichen Wohnort im Kanton Basel-Landschaft aufgegeben. «Wegen des Verlustes meines Ausländerausweises kann ich mich trotz bestehendem Mietvertrag nicht im neuen Kanton anmelden», sagt sie.

Der Ärger hört nicht auf: Es sei ihr auch nicht möglich, Ergänzungsleistungen zu beantragen, auf die sie aufgrund ihres Alters Anspruch hätte. Dies bringt sie in eine finanzielle Notlage.

Prägende Stimme im Eurodance

Geldprobleme begleiten die gebürtige Amerikanerin schon lange – obwohl sie einst eine der bekanntesten Stimmen des Eurodance war. In diesem Umfeld kam es 1994 auch zur Begegnung mit DJ Bobo – der sie abgezockt hat.

Lori Glori sang mehrere Bobo-Hits ein, erhielt im Studio 10’000 deutsche Mark (damals rund 8000 Franken) und unterschrieb eine vermeintliche Quittung. Tatsächlich trat sie damit aber ihr Urheberrecht ab. «Ich konnte kaum Deutsch und dachte, es sei eine Quittung.» Es war das letzte Mal, dass sie mit DJ Bobo sprach.

1:36 «Ich glaubte an Kollaboration»: Lori Glori fühlt sich von DJ Bobo betrogen

Während die Sängerin auf der Strasse landete, machte DJ Bobo mit ihrer Stimme Millionen. Ein Gericht wies Gloris Klage später ab. Bis heute ist es DJ Bobos Frau Nancy, die an Konzerten zu Loris Stimme die Lippen bewegt.

Im Jahr 2024 gab es im Schauspielhaus Zürich sogar ein Musical über Gloris bewegte Lebensgeschichte – mit ihr selbst in der Hauptrolle.

Das Amt für Migration, Integration und Bürgerrecht lehnt eine Stellungnahme auf Anfrage von Blick ab. Sollte die Behörde Lori Glori die Niederlassungsbewilligung tatsächlich entziehen, würde ihr entweder eine tiefere Aufenthaltsbewilligung erteilt oder eine Ausreisefrist angesetzt. Im zweiten Fall müsste sie die Schweiz verlassen.