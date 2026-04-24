15-Jähriger polarisiert am SRF-Cypher

Jahrelang war Nemo der jüngste Artist, der jemals beim Bounce Cypher von SRF performte. Am Donnerstag wurde der ESC-Star von einem 15-jährigem Zürcher abgelöst. Die Reaktionen sind sehr positiv.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Beim SRF «Bounce Cypher» 2026 überzeugte der 15-jährige Zürcher Rapper P4

Fans vergleichen P4 mit ESC-Star Nemo, kritisieren jedoch fehlenden Hype

Nemo setzte auf Radiotauglichkeit, P4 beeindruckt mit Strassenrap und Kritik War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Fynn Müller People-Redaktor

Einmal mehr haben sich am vergangenen Donnerstag die grössten Rapperinnen und Rapper der Schweiz im Studio von SRF versammelt. Der SRF «Bounce Cypher» 2026 stand vor der Tür. Für alle, die das Format nicht kennen: Nacheinander treten die Künstlerinnen und Künstler ans Mikrofon, um einen exklusiven Rap-Part zu performen. Seit Jahren gehört das Format zum festen Bestandteil der Schweizer Hip-Hop-Kultur.

Zu reden gab dieses Jahr unter anderem ein 15-jähriger Künstler namens P4. Der junge Zürcher war zum ersten Mal dabei – und lieferte richtig ab. «Er hat besser gerappt als 80 Prozent der anderen», schreibt ein User unter das Video seiner Performance. «Fand ihn am besten von allen», findet ein weiterer Nutzer. Ein Dritter witzelt. «Für das zahle ich gerne die Serafe-Gebühr.»

Vergleich mit Nemo

Einige vergleichen P4 mit dem Schweizer ESC-Star Nemo (26). Und das kommt nicht von ungefähr: Nemo war 2017 mit 16 Jahren der jüngste Artist in der Geschichte des Bounce Cypher. Fast zehn Jahre später wird das Bieler Musiktalent vom 15-jährigen P4 abgelöst. Ein Nutzer schreibt: «Ich hoffe, er wird von SRF genau so gepusht wie Nemo damals. Raptechnisch finde ich P4 sogar besser.»

Ein anderer User sieht das anders. «Kein Nemo-Moment, sorry», heisst es in seinem Kommentar. «Wird leider keinen Nemo-Hype geben, weil die Schweiz halt die Schweiz ist», lautet ein weiteres Fazit.

Nemo und P4 nicht vergleichbar

Tatsächlich halten sich die Parallelen von P4 und Nemo bis auf das junge Alter bei der ersten Cypher-Performance in Grenzen. Während der Sound von Nemo radiotauglich war, setzt P4 auf Strassenrap mit Kopfnicker-Beats. Inhaltlich erzählt P4 von seinem Leben in Zürich, stichelt gegen langsame Berner und setzt sogar einige politische Signale. Unter anderem sagt er in seinem Part: «Die Menschheit geht langsam unter. Dafür werden die Scheine von den Reichen mit jedem Krieg bunter.»

0:29 Auftritt im Jahr 2016: Nemo rappt bei SRF-Show

Vor dem Cypher sah man P4 auch schon in Livestreams des bekannten Schweizer Influencers und Streamers Mejor Francisco (23).