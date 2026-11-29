«Das Zelt» ist konkurs. Am Montag, 30. November, deponiert Direktor Adrian Steiner die Bilanz. Wie kam es dazu? Was bedeutet das für die Betroffenen? Und wie geht es weiter? Eine Blick-Spurensuche.

Wie geht es nun weiter im «Zelt»?

Wie geht es nun weiter im «Zelt»?

Darum gehts Am 30. November deponiert Adrian Steiner die Bilanz von «Das Zelt»

Das Tourneetheater ist konkurs, es geht um Millionenforderungen

Adrian Steiner glaubt an einen Neustart Ende März 2027 in Zürich

Jean-Claude Galli Redaktor People

Man soll auch im tiefsten Dunkel stets das Positive sehen. Die Medienmitteilung traf am Samstagabend, 28. November, ein und begann optimistisch: «Der Fortbetrieb des Tourneetheaters ‹Das Zelt› ist gesichert. Hierzu wurde Neukapital eingeworben, bei fortdauernd lebhaftem Investoreninteresse.»

Erst danach folgte der eigentliche Grund für den Mailaussand. «Eine zunächst unternommene umfassende Sanierung scheiterte zuletzt an ausbleibender Gläubigerzustimmung, weshalb die vormalige Betreibergesellschaft nun in Konkurs gerät und Altgläubiger voraussichtlich mit ihren Forderungen ausfallen.» Konkret: «Das Zelt» ist konkurs und viele Leute verlieren ihr Geld respektive werden für ihre Leistungen nicht entschädigt.

Am Montag, 30. November, will Direktor Adrian Steiner (59) die Bilanz deponieren. Er kapituliert damit vor dem immer grösser werdenden Schuldenberg, der gemäss SRF-«Tagesschau» mittlerweile rund 6 Millionen Franken betragen soll. Steiner will diese Summe nicht kommentieren.

«Bedauerlich und beschämend»

Fakt ist: Es bestehen offene Forderungen bei Steuerämtern, Ausgleichskassen, Krankenkassen sowie Städten für unbezahlte Platzmieten. Den grössten bekannten Einzelposten bildet gemäss «Beobachter» eine Forderung über 1,5 Millionen Franken der Investmentfirma Wieinvest AG, die mehrheitlich im Besitz von Partners-Group-Mitgründer Urs Wietlisbach (65) ist.

Dutzende Kunstschaffende haben offene Gagen im Bereich von 5'000 bis 15'000 Franken. Rund 70 Angestellte und Techniker warten zum Teil seit Monaten auf ihre Löhne.

Zu diesen Tatsachen sagt Steiner in einem aktuellen Interview mit dem Branchenportal persoenlich.com: «Das ist ganz und gar fürchterlich, zutiefst bedauerlich und auch beschämend. Es sollte durch meinen ursprünglichen Sanierungsvorschlag vermieden werden. Daher müssen, wenn möglich, Lösungen gefunden werden.» Für Ticketinhaber sei zum Beispiel ein «Loyalitätsprogramm im Gespräch, mit exklusiven Zugängen, Ermässigungen oder Freikarten».

Grosse Hoffnungen sollten sich Ticketinhaber aber grundsätzlich nicht machen. Bei Konkursen wird die Rangordnung der Gläubiger in drei Klassen unterschieden. In der ersten Klasse figurieren die Lohnbezüger und Pensionskassen, in der zweiten die Sozial- und Krankenversicherungen und erst in der dritten Klasse unter anderem die Kunden.

Steiner gibt an, bis zuletzt gegen den Konkurs angekämpft zu haben, auch mit dem Einsatz seines Privatvermögens, wie er in der «Tagesschau» vom Samstag sagte. Dieses Geld sei nun auch verloren.

Geplanter Neustart am 25. März 2027

Was er in der Medienmitteilung auch betont und gegenüber Blick ebenfalls bereits bestätigt hat: Es sind neue Investoren an Bord, die aber noch nicht an die Öffentlichkeit wollen. Mit ihnen und einer neuen Firmenstruktur soll ein Neustart möglich sein, beginnend am 25. März 2027 mit einer Reihe von Auftritten des Komiker-Duos Divertimento auf dem Kasernenareal in Zürich. Er selber stellt all seine Ämter zur Verfügung.

Ob ein rentabler Betrieb auf längere Sicht realistisch ist, bleibt offen. Mehrere Experten, mit denen Blick sprach, halten die Marke «Das Zelt» zunehmend für belastet. Nicht nur beim Publikum, sondern auch bei möglichen neuen Sponsoren und Lieferanten. Zudem muss das Personalgefüge, das seit dem Tourstopp im Mai 2026 darniederliegt, zuerst wieder aufgebaut werden. Nicht einfach in der kleinräumigen Schweizer Unterhaltungslandschaft.

Diese und weitere Fragen sind von Blick bei Adrian Steiner platziert. Wann er sie beantwortet, ist noch offen.