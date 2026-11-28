Die Rettung ist gescheitert: Das Schweizer Tourneetheater «Das Zelt» steht vor dem Konkurs. Trotzdem soll im März 2027 die Jubiläumstournee starten. Möglich macht das eine neue Firmenkonstruktion. Für Künstler, Mitarbeitende und Kunden geht es derweil um Millionen.

Darum gehts Die Sanierung von «Das Zelt» ist gescheitert, die bisherige Betreiberfirma steht vor dem Konkurs

Eine neue GmbH soll den Betrieb weiterführen, die Jubiläumstournee soll im März 2027 starten

Die Betreibungen lagen im Oktober bei rund sechs Millionen Franken, Gläubiger warten auf Geld

Daniel Macher Redaktor News

Seit Monaten steckt «Das Zelt» in einer schweren Finanzkrise. Wiederholt hörte man von ausstehenden Gagen, offenen Forderungen und verschobenen Tourneen. Nun ist klar: Die Sanierung ist gescheitert. «Am Montag werde ich die Bilanz deponieren», sagt Gründer und Geschäftsführer Adrian Steiner gegenüber SRF.

Doch während die bisherige Betreibergesellschaft vor dem Konkurs steht, laufen die Vorbereitungen für den Neustart. Am 12. März 2027 soll «Das Zelt» auf der Zürcher Kasernenwiese mit Divertimento in seine Jubiläumstournee zum 25-jährigen Bestehen starten.

Neue Firma, alte Millionenprobleme

Wie Blick bereits berichtete, kam es im Zuge der Restrukturierung zu mehreren auffälligen Firmenänderungen: Aus der «Das Zelt AG» wurde die «DZ Productions AG», zudem wurde eine neue «Das Zelt GmbH» gegründet. Diese soll den Betrieb weiterführen. Die Infrastruktur gehört laut Steiner der Swissgroup AG.

Gegenüber SRF verteidigt Steiner das Konstrukt: «Das ist kein ‹Buebetrickli›. Das sind die gesetzlichen Spielregeln.» Die Trennung von Infrastruktur und Veranstaltungsbetrieb sei in der Branche üblich.

Für die Gläubiger ist das allerdings ein schwacher Trost. Laut Recherchen von CH Media beliefen sich die Betreibungen im Oktober auf rund sechs Millionen Franken. Künstler warten auf Gagen, Angestellte auf Löhne und Kunden auf Rückerstattungen. Ob aus der Konkursmasse noch Geld fliesst, ist offen.

Steiner stellt seine Ämter zur Verfügung

Finanzieren sollen den Neustart Schweizer Privatinvestoren, die anonym bleiben wollen. Steiner räumt gegenüber SRF Managementfehler ein. Die finanziellen Verpflichtungen seien gestiegen, während die Auftragsbücher schrumpften. Er habe sein gesamtes Privatvermögen zur Rettung eingesetzt.

Ob er künftig noch an der Spitze von «Das Zelt» steht, entscheidet die neue Inhaberschaft. Steiner stellt dafür sämtliche Ämter zur Verfügung. Ob der Neustart gelingt – und ob die Gläubiger jemals einen Teil ihres Geldes sehen – bleibt offen.