Die Situation um «Das Zelt» wird nicht besser

Seit Monaten steckt «Das Zelt» in einer schweren Krise. Während dem Unternehmen Millionenforderungen im Nacken sitzen, versuchen Künstlerinnen und Künstler, das Theater zu retten. Die angekündigte Tour musste nun erneut verschoben werden.

Darum gehts «Das Zelt» verschiebt die Tour erneut; vor März 2027 keine Vorstellungen mehr geplant

Ab 12. März 2027 soll Jubiläumstour in Zürich mit Divertimento starten

Millionenforderungen sind offen; Firmen wurden umbenannt

Silja Anders Redaktorin People

Lange war unklar, wie es mit «Das Zelt» weitergeht. Das Schweizer Tourneetheater steckt seit Monaten in einer tiefen Krise, aus der es einfach nicht rauszukommen scheint. Im Sommer hiess es, dass die angekündigte Tour auf November gesetzt wird. Jetzt ist klar: Bis März 2027 tut sich bei «Das Zelt» erst einmal gar nichts.

Laut der Website von «Das Zelt» soll es ab 12. März auf der Kasernenwiese in Zürich wieder losgehen – der «Beobachter» berichtete als Erster davon. Divertimento planen im Programm ihrer Jubiläumstournee ebenfalls mit «Das Zelt», wie sie gegenüber Blick bestätigten. «Das Zelt» schreibt: «Das Schweizer Tourneetheater feiert 2027 sein 25-jähriges Bestehen und startet am 12. März 2027 auf der Kasernenwiese in Zürich mit Divertimento in seine Jubiläumstournee.» Und der Ticketverkauf für Divertimento in «Das Zelt» Ende März 2027 läuft auf Ticketcorner ebenfalls.

«Fokussierte Tourneestruktur»

Vom Theater heisst es weiter, dass die geplanten Gastspiele in Solothurn und Bern «aufgrund der aktuellen Situation angepasst» würden und mehrere Produktionen auf 2027 verschoben «und als Teil des Jubiläumsprogramms wieder aufgenommen» werden. Einzelne Veranstaltungen könnten laut «Das Zelt» allerdings nicht stattfinden. Man wolle mit «einer fokussierten Tourneestruktur in die nächste Entwicklungsphase» starten.

Blick berichtete in den vergangenen Monaten immer wieder über den Stand bei «Das Zelt», über die offenen Forderungen in Millionenhöhe und dass Künstlerinnen und Künstler wochenlang auf ihre Gagen warten mussten. Wer wann bezahlt wurde, war im August noch offen.

Kuriose Namensänderungen

Wie der «Beobachter» recherchiert hat, wurde die Das Zelt Gastronomie GmbH unmittelbar vor dem Konkurs in Talentix Gastro GmbH umbenannt, und die Das Zelt AG heisst seit Kurzem DZ Productions AG. Zudem hat «Das Zelt»-Direktor Adrian Steiner eine neue Firma namens Das Zelt GmbH gegründet. Der Firmenzweck lautet bis auf einen einzigen Satz gleich wie derjenige der DZ Productions AG.

Steiner verneint vehement, dass die Aktion dazu dient, allfällig noch vorhandene Vermögenswerte aus der AG auf die neu gegründete GmbH zu übertragen und so vor den Gläubigern zu retten. Namenswechsel und Neugründung geschehen «im Rahmen der aktuellen Restrukturierung der Das-Zelt-Gruppe in Zusammenarbeit mit PwC Schweiz».