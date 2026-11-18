Am Montagabend luden Marc Walder und Dominique von Matt ins Ringier Pressehaus. Grund: von Matt und seine Tochter präsentierten ihr neues Buch «Don’t Trust Love. Love Trust.».

Darum gehts Dominique von Matt und Ornella Ragaz präsentierten ihr Buch im Ringier Pressehaus Zürich

Eine Studie zum Buch zeigt: 60 Prozent der Befragten gewichten Vertrauen höher als Sympathie

Swissness, KI und Verantwortung waren Themen der Diskussion über Markenführung im KI-Zeitalter

Johanna Walser

Hochkarätige Buchvernissage bei Ringier: Der renommierte Markenexperte Dominique von Matt und seine Tochter, die Marktforscherin Ornella Ragaz, präsentierten am Montagabend im Ringier Pressehaus in Zürich ihr gemeinsames Buch «Don’t Trust Love. Love Trust.». Ihre provokante These: Erfolgreiche Marken müssen heute nicht mehr geliebt werden, sondern Vertrauen schaffen. «Der Lovebrand, dieses Dogma der Marketingwelt, dieser Freipass für die fröhliche Unverbindlichkeit, er ist aus der Zeit gefallen», sagte Dominique von Matt.

Ringier-CEO Marc Walder hatte ins «The Studio» eingeladen und begrüsste zahlreiche CEOs und Führungspersönlichkeiten führender Schweizer Unternehmen und ikonischer Marken wie Breitling, Feldschlösschen, Jura, Manor, Galenica, Zweifel, Globetrotter, Emmi, Ochsner Sport, Brack, Schweiz Tourismus und AMAG. In seiner persönlichen Begrüssung würdigte er Dominique von Matt als einen der prägendsten Köpfe der Schweizer Marketingbranche. Dass ausgerechnet er nun den Kult um die «Love Brand» infrage stellt, entbehre nicht einer gewissen Ironie.

«Schwache Marken werden von den AI-Modellen gnadenlos herausoptimiert»

Wie relevant die Frage ist, zeigten die beiden Autoren anhand aktueller Forschungsergebnisse und zahlreicher Beispiele. Eine eigens für das Buch durchgeführte Studie belegt: 60 Prozent der Befragten ist Vertrauen in eine Marke wichtiger als Sympathie. Gerade in unsicheren Zeiten suchen Menschen nach Qualität, Beständigkeit und Verlässlichkeit.

In ihrer ebenso fundierten wie unterhaltsamen Präsentation beleuchteten Dominique von Matt und Ornella Ragaz, wie Swissness, KI, gesellschaftliche Verantwortung und veränderte Kundenbedürfnisse die Markenführung prägen. Zur Sichtbarkeit von Marken im KI-Zeitalter sagte von Matt: «Schwache Marken werden von den AI-Modellen gnadenlos herausoptimiert.» Im anschliessenden Gespräch mit Handelszeitung-Chefredaktor Markus Diem Meier und den Gästen wurde lebhaft über die Zukunft starker Marken diskutiert.

Ein inspirierender Abend mit spannenden Denkanstössen, persönlichen Begegnungen und einem bemerkenswerten Vater-Tochter-Duo, das jahrzehntelange Marketingerfahrung und fundierte Marktforschung verbindet.