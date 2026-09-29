Uli Sigg, 80, wird in Zürich gefeiert. Der Film «The Chinese Lives of Uli Sigg» zeigt, wie der ehemalige Botschafter in China zur Ikone der zeitgenössischen chinesischen Kunstsammlung wurde.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Uli Sigg feiert 80. Geburtstag im Ringier Pressehaus in Zürich

Dokumentarfilm «The Chinese Lives of Uli Sigg» zeigt seine Kunstsammlung

Er schuf bedeutendste Sammlung chinesischer Kunst mit über 1500 Werken

Zeno van Essel

80 Jahre Uli Sigg. Doch gelebt hat er mehrere Leben. «Wir sehen heute Abend drei davon: den Unternehmer, den Diplomaten und den Kunstsammler», sagt Marc Walder zur Begrüssung in «The Studio» im Ringier Pressehaus in Zürich.

Mehrere Leben? Die hatte Sigg in der Tat. Als Ruderer wurde er, damals 22-jährig, Schweizer Meister. Als Wirtschaftsjournalist entdeckte er Asien, Ende der 70er-Jahre wechselte er in die Privatwirtschaft, und in den 90er-Jahren war Sigg Botschafter für die Schweiz in Peking.

Zu Ehren des Jubilars zeigt das Zurich Film Festival den packenden Dokumentarfilm «The Chinese Lives of Uli Sigg» von Regisseur Michael Schindhelm. Er erzählt, wie Sigg die weltweit bedeutendste Sammlung zeitgenössischer chinesischer Kunst erstellte – und sie zum Vermächtnis machte. Vorher laden Ringier-Shareholderin Evelyn Lingg und ihr Bruder Michael Ringier, Journalistenschule-Kollege und langjähriger Freund von Uli Sigg, zum Apéro.

Topshots aus Kunst und Wirtschaft zeigen sich sehr interessiert. Was ihn als Botschafter in China zum Kunstsammler machte? «Ich wollte einen anderen Zugang zur chinesischen Realität. Den habe ich mir von der zeitgenössischen chinesischen Kunst versprochen», sagt Uli Sigg – und schliesst mit einem Bonmot: «Ich habe alle Schichten von Chinas klassenloser Gesellschaft kennengelernt.»