Flavia Schlittler

Wo DJ Tanja La Croix (43) auflegt, herrscht Champagnerstimmung. Es ist luxuriös und exklusiv. Beach Clubs auf Mykonos, Ibiza und in Dubai. Mitte Monat gab sie ihr musikalisches Comeback als Mami bei ihrer Party in einem Privatclub an der Street Parade. Zum Wellnessen bevorzugt sie ein Nobelhotel am Vierwaldstättersee. Das ist die eine Seite der Ostschweizerin.

Die andere mag Berge, Ruhe, Wandern und das Bodenständige. «Ich liebe Gegensätze im Leben, die zu schönen Ergänzungen werden. Wie die beiden Welten in mir. Die eine drücke ich laut in der Musik aus, die andere still beim Malen.»

Sie wohnt neben dem Glarner Festgelände

Und sie liebt ihren neuen Wohnort im Glarnerland. Wo sie mit ihrer kleinen Familie Wurzeln schlägt. Nahe beim riesigen Gelände in Mollis, wo Ende Monat das Eidgenössische Schwing- und Älplerfest stattfindet, das sie erstmals besuchen wird. «Wir wohnen praktisch direkt nebenan. Ich freue mich schon seit Wochen darauf, mit Freunden hinzugehen.»

Mit ihrem knapp drei Monate alten Baby Luca sei sie schon ein paar Mal über das entstehende Festgelände spaziert. «Ich habe den Aufbau des Holzmunis aus nächster Nähe beobachtet. Er ist ein echtes Highlight.»

Das Besondere für Tanja Wettach, wie die DJ bürgerlich heisst, sei, «dass wir von zu Hause aus die Stimmung schon jetzt hautnah miterleben: Marco und ich sitzen abends gerne auf dem Balkon, hören die Musik, die aus dem Glarnerzelt herüberklingt, dazu gibts ein feines Raclette – es ist perfekt», schwärmt sie.

Das rote Glarner Tüechli gehört dazu

Kulinarisch freut sie sich «auf Glarner Zigerhörnli. Ich liebe alles, was mit Ziger gemacht wird. Eine Kalberwurst gehört auch dazu.» DJ Tanja La Croix wird Ende Monat nicht nur Zuschauerin sein, sie legt auch an einem exklusiven Privat-Event während des ESAF auf.

Ländler spielt sie nicht, sondern das, wofür sie bekannt ist: House und Techhouse. Ihr Outfit dafür stehe bereits. «Ich trage dann einen knackigen Overall. Kombiniert mit einem klassischen roten Glarner Halstuch. Ein richtiger Eyecatcher». Das «Glarner Tüechli» verbindet die DJ mit einer starken Verbundenheit von Volkskultur und Tradition. «Für mich ist es deshalb mehr als nur ein Accessoire – es ist ein Stück Schweizer Identität.»

Ob auch ein «Böser» zu ihrer Musik abtanzen wird, da sei sie gespannt. «Willkommen sind bei mir immer alle, die es gut meinen und Spass haben, auch die Bösen», sagt sie lachend.