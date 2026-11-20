Nadine Vinzens setzt auf natürliche Hautverjüngung statt Spritzen. Nach ihrer neuesten Beauty-Behandlung schwillt das Gesicht der Ex-Miss-Schweiz stark an. Doch sie will die Behandlung wiederholen.

Darum gehts Nadine Vinzens macht drei bis vier Beauty-Behandlungen pro Jahr ohne Unterspritzungen der Haut

Nach einer Laserbehandlung war Vinzens’ Gesicht zwei Tage lang geschwollen, gerötet und gespannt

Nach rund einer Woche war die Haut laut Vinzens glatter, sie will sich erneut lasern lassen

Flavia Schlittler Royal- und People-Expertin

«Ich mache drei bis vier Beauty-Behandlungen im Jahr», sagt DJ Nadine Vinzens (43) gegenüber Blick. «Dabei bevorzuge ich Behandlungen, welche die natürliche Regeneration der Haut unterstützen, ohne dass etwas unterspritzt wird.»

Kürzlich hat sich die Miss Schweiz von 2002 mit dem Mosaic-3D-Laser behandeln lassen. Er soll die Kollagen- und Elastinproduktion anregen, Fältchen mildern und das Hautbild verfeinern. Sie wird vor der Behandlung über alles informiert, auch über eventuelle Nebenwirkungen. «Dass die dann so krass bei mir waren, hat mich doch total schockiert.»

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Kaum wiedererkannt

Am Morgen danach habe sie gespürt, dass ihr Gesicht komplett angeschwollen ist. Der Blick in den Spiegel: ein Schock. «Hilfe, ich seh aus wie ein Kugelfisch», sei ihre erste Reaktion gewesen. «Ich hab mich kaum wiedererkannt.»

Auch ihr Freund, DJ Mark Reeve (47), habe gestaunt. «Er hat mich zuerst völlig ungläubig angeschaut und musste dann unglaublich lachen.» Zwei Tage lang ist ihr Gesicht angeschwollen, gerötet und gespannt.

Und das ausgerechnet vor einem Event mit Priscilla Presley (79). Absagen ist für Vinzens keine Option: «Beim Auflegen ist es zum Glück dunkel – da fällt es kaum auf.» Nach rund einer Woche ist der Spuk vorbei. Und die DJ ist begeistert.

«Meine Haut fühlt sich unglaublich weich und glatt an, fast wie Babyhaut.» Sie sei weniger trocken, wirke frischer und sogar kleine Fältchen seien verschwunden. «Ich spüre tatsächlich eine deutliche Veränderung.» Sie werde die Laserbehandlung sicher noch ein- bis zweimal wiederholen.

Das sagt die Beauty-Ärztin

Ist das eine gute Idee? Blick fragt bei Haut- und Schönheitsärztin Mandana Péclard (56) nach. «Die Behandlung mit dem erwähnten Laser ist sehr gut geeignet für jüngere Patientinnen und solche, die kleine Aknenarben, feine Falten, Pigmentveränderungen und Sonnenschäden auf der Haut haben.»

Es sei eine sichere Methode, es gebe viele Studien darüber. «Nach der Behandlung geht man nicht direkt auf den roten Teppich. Eine Ausfallzeit von zwei bis drei Tagen muss man miteinrechnen, dann gehen Schwellungen und Rötungen zurück. Und man muss sie wiederholen. Nadine Vinzens wird ein super Resultat bekommen.»

Für Péclard ist es wie bei anderen Beautybehandlungen: «Wer schön sein will, muss auch ein bisschen leiden.»